В Таиланде задержали российского хакера

Медведева также подозревают в том, что он является одним из создателей интернет-площадки с девизом "в мошенничество мы верим" (In Fraud We Trust), ранее заблокированной ФБР. Площадка предположительно использовалась для торговли оружием и наркотиками с использованием биткойнов, пишет DW.com.

На счетах россиянина обнаружены средства в криптовалюте, эквивалентные сумме в три миллиона долларов.