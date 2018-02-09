пятница, 9 февраля 2018 г.
"Война только начинается, и мы используем все возможные средства, чтобы защитить честь наших ребят"

Елена Вяльбе

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
Новости Программа Виды спорта Сборная Эстонии Звезды Олимпиады
До прямых трансляций осталось

В Таиланде задержали российского хакера

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Хакер. Иллюстративное фото.

ФОТО: KACPER PEMPEL/REUTERS

Полиция Таиланда задержала россиянина Сергея Медведева, подозреваемого в причастности к международной хакерской сети, занимавшейся мошенничеством. Он был взят под стражу в Бангкоке по запросу ФБР США, сообщила в пятницу, 9 февраля, газета Bangkok Post.

Медведева также подозревают в том, что он является одним из создателей интернет-площадки с девизом "в мошенничество мы верим" (In Fraud We Trust), ранее заблокированной ФБР. Площадка предположительно использовалась для торговли оружием и наркотиками с использованием биткойнов, пишет DW.com.

На счетах россиянина обнаружены средства в криптовалюте, эквивалентные сумме в три миллиона долларов.

В начале февраля в США были задержаны 13 человек, обвиняемых в причастности к хакерской группировке Infraud Organization. Еще 26 хакерам предъявлены заочные обвинения. Группировку в 2010 году создал украинец Святослав Бондаренко, а в 2015 предположительно возглавил Сергей Медведев. Организация добывала и продавала личные данные, занималась взломом кредитных и дебетовых карт, а также распространяла вредоносные программы.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ