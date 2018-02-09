Больничная касса требует от людей, чтобы они вернули деньги за лечение

«В случае европейской карты все очень сердятся, если приходится возвращать деньги, и объяснения, почему они не обязаны платить, мы слышим с утра до вечера».

Поскольку межгосударственный обмен счетами обычно занимает много времени, то люди не могут понять, почему им предъявляют счета многолетней давности.

Часто люди не понимают, почему они сами должны что-то платить, если «там ничего не сделали: за что теперь просят деньги?»

По словам чиновника, Больничная касса получает лишь информацию о времени приема и размере счета, но какая помощь была оказана, Эстонии не сообщают: «Человек сам должен знать, что с ним делали».

Также Больничная касса не может ответить на вопрос, поступят ли еще какие-то счета из-за границы.

Предоставление неправильных документов в Финляндии

Время от времени происходит и такое, что, например, из Финляндии поступает счет за лечение, хотя у человека есть дополнительная медицинская страховка соседнего государства. По заверению Руй, в таком случае основанием для отправки счета чаще всего становится неправильное поведение самого пациента, поскольку он дал финскому врачу Европейскую карту медицинского страхования, выданную в Эстонии.

«Мы вовсе не такое плохое учреждение, мы всегда готовы пойти навстречу. Если человек докажет нам, что на момент оказания услуги у него была финская страховка, то мы отправим финскому Департаменту социального страхования обращение, в котором укажем, что, по нашим данным, у человека есть финская медицинская страховка и попросим пересмотреть выставленный счет», - сказала Руй.

Если у человека есть финская страховка, то северные соседи вернут Эстонии уже востребованную сумму. «Тогда у Больничной кассы не будет никаких оснований требовать у человека возврата денег», - сказала Руй.

Деньги требуют в ходе судебных разбирательств

Если треть получивших требование от Больничной кассы на основании уголовных дел оплачивают счета за лечение потерпевших или сразу, или на основании графиков, то в половине случаев кассе приходится требовать эти деньги через суд. По словам Руй, все эти споры заканчивались в пользу Больничной кассы.

Те, кто злоупотребляет Европейской картой медицинского страхования, по словам Руй, - это скорее другой контингент, и их случаи попадают в суд лишь в единичных случаях. Однако были ситуации, когда живущие за границей эстонцы надеялись, что однажды Больничная касса оставит их в покое.

«Пытаются схитрить и не верят, что счет за лечение в Швейцарии попадет в Эстонию»,- сказала Руй.

Она заверила, что необоснованные счета за лечение будут востребованы вне зависимости от того, живет человек в Эстонии, в Финляндии, или в Испании: «Если нужно, мы позвоним, но дела должны быть улажены».

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