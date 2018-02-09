Больничная касса требует от людей, чтобы они вернули деньги за лечение

И хотя у всех жителей Эстонии, имеющих официальное место работы, есть медицинская страховка, каждый год Больничная касса требует почти от тысячи пациентов оплату счетов за лечение. Счета делятся на две категории: у тех, кто нанес вред здоровью другому человеку, требуют оплату счетов за лечение потерпевшего, а еще есть люди, которые использовали европейскую карту медицинского страхования, на самом деле не имея на родине необходимой страховки, пишет Postimees.
«У требования оплатить счет за лечение (потерпевшего – ред.) объяснение простое: если бы один человек не ударил другого, не нанес ему ножевое ранение, то есть не причинил вред здоровью, Больничной кассе не пришлось бы оплачивать лечение потерпевшего, и на эти средства можно было бы помочь кому-то другому», - объяснила помощник юриста Больничной кассы Кайе Руй.
Все требования Больничной кассы по таким случаям доказаны в ходе уголовного производства: «Обычно таким требованиям очень удивляются, некоторые даже заявляли, что в Эстонии бесплатная медицина, поэтому они никому ничего платить не должны, или было что-то вроде "почему я как налогоплательщик должен что-то выплачивать?"».
От простых драк до тяжелых аварий
В любом случае Больничная касса требует компенсацию затрат на лечение жертв людей, осужденных в уголовном порядке за причинение телесных повреждений. Чаще всего это травмы, причиненные в ходе пьянок или актов семейного насилия, а также счета за нападения на охранников магазинов или за участие в драках. При выставлении требований Больничная касса не делает разницы в размерах счетов за лечение.
Осужденным нужно оплатить не только счета за потерпевшего, но и компенсации по нетрудоспособности, выплаченные им самим, а также льготы на лекарства: «Больничная касса дает возможность оплатить выставленное требование частями и не начисляет пени».
В случае аварии Больничная касса требует оплатить счет за лечение пострадавшего только в том случае, если человек был виновен в ДТП и страховая компания отказывается платить, а также, если вина человека доказана в суде.
«Обычно речь идет об авариях, совершенных в состоянии опьянения, и водителю нужно оплатить расходы на лечение людей, получивших травмы в результате ДТП, оплаты его лечения, мы не требуем», - сказала Руй.
Счета из-за границы спустя годы
Каждый год десяткам людей, которые ездили в Европу на консультации с врачами, приходится оплачивать эти счета в Больничной кассе. Суммы очень различаются, но, например, в прошлом году одному человеку выставили счет на 60 000 евро.
«Проблема возникает, когда человек видит, что у него есть действующая Европейская карта медицинского страхования, но не читает текст на ее оборотной стороне, где написано, что карту нельзя использовать, если у вас нет медицинской страховки в Эстонии», - объяснила Руй.
Когда вы отправляетесь к иностранному врачу, у него нет возможности проверить, есть ли у пациента на родине действующая страховка. Выписывая счета на основании европейской карты, она предполагают наличие медицинской страховки и отправляют счета стране, выдавшей карту, то есть Больничной кассе.
«Поскольку мы выдаем Европейские карты медицинского страхования, то мы и отвечаем за них, и оплачиваем счета, приходящие из-за границы»,- сказала Руй.
Если в ходе проверки поступившего из-за границы счета выяснится, что в это время у человека не было страховки в Эстонии, то за поход к зарубежному врачу придется вернуть деньги Больничной кассе.
«В случае европейской карты все очень сердятся, если приходится возвращать деньги, и объяснения, почему они не обязаны платить, мы слышим с утра до вечера».
Поскольку межгосударственный обмен счетами обычно занимает много времени, то люди не могут понять, почему им предъявляют счета многолетней давности.
Часто люди не понимают, почему они сами должны что-то платить, если «там ничего не сделали: за что теперь просят деньги?»
По словам чиновника, Больничная касса получает лишь информацию о времени приема и размере счета, но какая помощь была оказана, Эстонии не сообщают: «Человек сам должен знать, что с ним делали».
Также Больничная касса не может ответить на вопрос, поступят ли еще какие-то счета из-за границы.
Предоставление неправильных документов в Финляндии
Время от времени происходит и такое, что, например, из Финляндии поступает счет за лечение, хотя у человека есть дополнительная медицинская страховка соседнего государства. По заверению Руй, в таком случае основанием для отправки счета чаще всего становится неправильное поведение самого пациента, поскольку он дал финскому врачу Европейскую карту медицинского страхования, выданную в Эстонии.
«Мы вовсе не такое плохое учреждение, мы всегда готовы пойти навстречу. Если человек докажет нам, что на момент оказания услуги у него была финская страховка, то мы отправим финскому Департаменту социального страхования обращение, в котором укажем, что, по нашим данным, у человека есть финская медицинская страховка и попросим пересмотреть выставленный счет», - сказала Руй.
Если у человека есть финская страховка, то северные соседи вернут Эстонии уже востребованную сумму. «Тогда у Больничной кассы не будет никаких оснований требовать у человека возврата денег», - сказала Руй.
Деньги требуют в ходе судебных разбирательств
Если треть получивших требование от Больничной кассы на основании уголовных дел оплачивают счета за лечение потерпевших или сразу, или на основании графиков, то в половине случаев кассе приходится требовать эти деньги через суд. По словам Руй, все эти споры заканчивались в пользу Больничной кассы.
Те, кто злоупотребляет Европейской картой медицинского страхования, по словам Руй, - это скорее другой контингент, и их случаи попадают в суд лишь в единичных случаях. Однако были ситуации, когда живущие за границей эстонцы надеялись, что однажды Больничная касса оставит их в покое.
«Пытаются схитрить и не верят, что счет за лечение в Швейцарии попадет в Эстонию»,- сказала Руй.
Она заверила, что необоснованные счета за лечение будут востребованы вне зависимости от того, живет человек в Эстонии, в Финляндии, или в Испании: «Если нужно, мы позвоним, но дела должны быть улажены».
Примеры
Требование на сумму почти в 11 000 евро (в том числе льгота по лекарствам на три евро и компенсация по нетрудоспособности потерпевшего в 2000 евро)
15 марта 2017 года обвиняемый ударил потерпевшего на лестничной клетке многоквартирного дома железной палкой по голове, нанеся ему травму. У потерпевшего диагностировано сотрясение мозга и перелом черепа.
Требование на сумму в 179,57 евро
7 сентября 2017 года мужчина ударил свою жену кулаком в лицо. У потерпевшей возник синяк под левым глазом, отек. Также ей причинена физическая боль.
Требование в 23,67 евро
18 марта 2017 года обвиняемый напал на исполнявшего служебные обязанности охранника, прижал потерпевшего к стене, в результате чего ему причинена поверхностная травма шеи и физическая боль. Также он ударил поспешившую на помощь продавщицу. За травмы, полученные продавцом, Больничная касса счет не выставила, поскольку продавец к врачам не обращалась.
Требование около 4000 евро (в том числе льгота на лекарства – девять евро, компенсация по нетрудоспособности потерпевшего – 300 евро)
11 июля 2015 года мужчина напал на потерпевшего и несколько раз ударил его ножом в область головы и верхней части тела, причинив опасные для жизни повреждения.
Требование в 160,56 евро
19 июля 2017 года обвиняемый в ходе ссоры напал на потерпевшего и неоднократно ударил его ножкой табуретки по голове. Потерпевший получил множественные поверхностные травмы головы, носа и пальцев.
Требование в 22,23 евро
5 сентября мужчина схватил свою жену за шею, поставил ее на колени у края ванной. У потерпевшей диагностированы множественные синяки.
Требование 112 евро
8 октября 2014 года студент получил Европейскую карту медицинского страхования, срок действия которой был до 8 октября 2017 года. Он взял в университете академический отпуск на период с 20 сентября 2015 года до 29 июня 2016 года и отправился путешествовать по Европе. Катаясь на велосипеде в Хорватии, он упал и нуждался в медицинской помощи. 19 февраля 2016 года он показал в Хорватии европейскую карту, с которой была сделана копия, больше у него ничего не просили и никаких счетов не выставляли. В мае 2017 года он получил от Больничной кассы требование, в котором его попросили вернуть деньги, выплаченные кассой за лечение в Хорватии. Причина: студент использовал европейскую карту в то время, когда в Эстонии у него не было медицинской страховки. Приостановка статуса студента (академический отпуск в том числе) останавливает и действие медицинской страховки.
Требование многолетней давности
Десять лет назад вечером охотник выстрелил в голову девятилетнему мальчику. Суд признал его вину в причинении сверхтяжелого вреда здоровью по неосторожности и взыскал в пользу Больничной кассы почти 300 000 эстонских крон (19 173,49 евро), которые были потрачены на лечение ребенка. Деньги выплачиваются маленькими суммами через судебного исполнителя. Спустя десять лет сумма долга все еще составляет 13 266, 97 евро.