Tesla понесла рекордные убытки в 2017 году

По данным издания, общий годовой доход Tesla составил 3,3 млрд долларов, но при этом суммарный чистый убыток оказался равен $2,24 млрд. Это втрое больше потерь компании в 2016 году, составивших 773 млн долларов, отмечает Autonews .

В четвертом квартале 2017 года Tesla потеряла 675,35 миллиона долларов. Такая сумма зафиксирована в опубликованной финансовой отчетности компании Илона Маска. Это самый крупный квартальный убыток в истории Tesla, передает Reuters.

Вместе с тем квартальная выручка компании в годовом выражении выросла на 44,3%, до 3,29 миллиарда долларов, пишет "Коммерсант". При этом в отчете Tesla говорится, что во втором квартале 2018 года компания ожидает увеличения капитальных затрат. Согласно прогнозам Tesla, уже к концу первого квартала ей удастся достичь уровня недельного производства электрокара Model 3 в 2,5 тысячи экземпляров, а к концу второго - в пять тысяч.

В третьем квартале 2017 года убыток Tesla составил 671 млн долларов, став рекордным на тот момент. После этого агентство Bloomberg опубликовало тревожный прогноз для инвесторов и клиентов компании Маска, согласно которому Tesla может разориться к августу 2018 года, поскольку тратит свои средства с бешеной скоростью - почти полмиллиона долларов в час.

В то же время в самой компании подчеркивали, что средства нужны на увеличение объемов производства Tesla Model 3, продажи которой должны будут обеспечить значительные финансовые поступления.

После запуска производства Model 3 для массового рынка в июле 2017 года Маск обещал, что компания к концу года будет производить по 20 тысяч таких машин в месяц, но к началу октября выяснилось, что этот план сорван: Tesla выпустила только 360 штук, в том числе 222 в третьем квартале. Вину за это компания возложила на своих поставщиков.

Для привлечения финансовых средств Tesla предлагает потребителям оформлять платный предзаказ на электрокары, которые поступят в продажу лишь в течение нескольких лет, в частности на спорткар Rodster, который 6 февраля 2018 года помпезно запустили в космос, а начать его серийное производство планируют только в 2020 году.

Но эти поступления не смогут компенсировать ежеквартальные затраты в размере более одного миллиарда долларов, которые Tesla вкладывает в расширение производства Model 3 стоимостью около 35 тысяч долларов за единицу, которая вряд ли принесет прибыль в ближайшее время, подчеркивалось в публикации Bloomberg.