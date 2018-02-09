Tesla понесла рекордные убытки в 2017 году

Американский производитель электромобилей Tesla Motors понесла рекордные убытки в 2017 году, чистые потери компании Илона Маска превысили два миллиарда долларов, сообщает Newsru.com со ссылкой на The Verge.
По данным издания, общий годовой доход Tesla составил 3,3 млрд долларов, но при этом суммарный чистый убыток оказался равен $2,24 млрд. Это втрое больше потерь компании в 2016 году, составивших 773 млн долларов, отмечает Autonews.
В четвертом квартале 2017 года Tesla потеряла 675,35 миллиона долларов. Такая сумма зафиксирована в опубликованной финансовой отчетности компании Илона Маска. Это самый крупный квартальный убыток в истории Tesla, передает Reuters.
Вместе с тем квартальная выручка компании в годовом выражении выросла на 44,3%, до 3,29 миллиарда долларов, пишет "Коммерсант". При этом в отчете Tesla говорится, что во втором квартале 2018 года компания ожидает увеличения капитальных затрат. Согласно прогнозам Tesla, уже к концу первого квартала ей удастся достичь уровня недельного производства электрокара Model 3 в 2,5 тысячи экземпляров, а к концу второго - в пять тысяч.
В третьем квартале 2017 года убыток Tesla составил 671 млн долларов, став рекордным на тот момент. После этого агентство Bloomberg опубликовало тревожный прогноз для инвесторов и клиентов компании Маска, согласно которому Tesla может разориться к августу 2018 года, поскольку тратит свои средства с бешеной скоростью - почти полмиллиона долларов в час.
В то же время в самой компании подчеркивали, что средства нужны на увеличение объемов производства Tesla Model 3, продажи которой должны будут обеспечить значительные финансовые поступления.
После запуска производства Model 3 для массового рынка в июле 2017 года Маск обещал, что компания к концу года будет производить по 20 тысяч таких машин в месяц, но к началу октября выяснилось, что этот план сорван: Tesla выпустила только 360 штук, в том числе 222 в третьем квартале. Вину за это компания возложила на своих поставщиков.
Для привлечения финансовых средств Tesla предлагает потребителям оформлять платный предзаказ на электрокары, которые поступят в продажу лишь в течение нескольких лет, в частности на спорткар Rodster, который 6 февраля 2018 года помпезно запустили в космос, а начать его серийное производство планируют только в 2020 году.
Но эти поступления не смогут компенсировать ежеквартальные затраты в размере более одного миллиарда долларов, которые Tesla вкладывает в расширение производства Model 3 стоимостью около 35 тысяч долларов за единицу, которая вряд ли принесет прибыль в ближайшее время, подчеркивалось в публикации Bloomberg.
Помимо проблем с налаживанием производства Model 3, компания оказалась вовлечена в ряд судебных разбирательств, связанных с жалобами работников на плохие условия труда, отмечает пресса.