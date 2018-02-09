пятница, 9 февраля 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть”

Дмитрий Егоров

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
Новости Программа Виды спорта Сборная Эстонии Звезды Олимпиады
До прямых трансляций осталось

Самые дешевые авиарейсы: в Афины всего за 97 евро

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Афины.

ФОТО: DANIEL OCHOA DE OLZA/AP

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов secretflying.com и lentodiilit.fi.

Туда-обратно из Таллинна в Рио-де-Жанейро начиная с 497 евро.

Туда-обратно из Таллинна в Бари (Юг Италии) начиная со 193 евро.

Туда-обратно из Таллинна в Амстердам начиная со 126 евро.

Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная с 97 евро.

Туда-обратно из Таллинна в Чикаго начиная с 370 евро.

Туда-обратно из Хельсинки на Мальорку начиная со 113 евро. 

Туда-обратно из Хельсинки в Австралию начиная с 707 евро.

Туда-обратно из Хельсинки в Юго-Восточную Азию начиная с 416 евро.

Туда-обратно из Германии в Австралию начиная с 472 евро.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ