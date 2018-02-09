Самые дешевые авиарейсы: в Афины всего за 97 евро
9 февраля 2018 г., 9:29
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов secretflying.com и lentodiilit.fi.
Туда-обратно из Таллинна в Рио-де-Жанейро начиная с 497 евро.
Туда-обратно из Таллинна в Бари (Юг Италии) начиная со 193 евро.
Туда-обратно из Таллинна в Амстердам начиная со 126 евро.
Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная с 97 евро.
Туда-обратно из Таллинна в Чикаго начиная с 370 евро.
Туда-обратно из Хельсинки на Мальорку начиная со 113 евро.
Туда-обратно из Хельсинки в Австралию начиная с 707 евро.
Туда-обратно из Хельсинки в Юго-Восточную Азию начиная с 416 евро.
Туда-обратно из Германии в Австралию начиная с 472 евро.