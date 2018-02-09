Шикарная жизнь необычного кибермошенника

Очевидно, найдется немного жителей Эстонии, которые своими глазами видели победный гол Марио Гётеце в финальной игре Чемпионата мира между Германией и Аргентиной, пишет Postimees.
Но одним из них стал Сергей Гришин, который 1 сентября этого года отметит свое 30-летие. Деньги, на которые он наслаждался шикарной жизнью и позволил себе прокатиться 13 июля 2014 года в Рио-де-Жанейро на знаменитый стадион Маракана, были получены не в результате честного труда, а украдены у обычных людей.
Однако Гришин не был каким-нибудь взломщиком, он не вырывал сумочки и не занимался вымогательством. Он использовал более тонкие методы. Деньги текли со всего мира от не подозревавших ничего дурного людей, которые из-за своей неосведомленности передавали данные своих кредитных карт злодеям виртуального мира. Гришин, по сути, покупал эти данные, находил так называемых танкистов и при помощи специальных схем обращал эти данные в деньги.
После самого известного в Эстонии киберпреступника Владимира Чащина (весной 2016 года его приговорили в США к 87 месяцам тюрьмы и взыскали 2,5 миллиона долларов – ред.) случай Гришина стал первым, когда эстонцев, использовавших международное киберпространство, осудили за принадлежность к преступному киберсообществу. И хотя Гришина признали виновным в организации преступного сообщества, в действительности можно сказать, что он был лишь ячейкой в глобальной организованной преступности.
Международные киберпреступники крадут данные кредитных карт других людей постоянно, но по так называемой специализации, обычно они не обращают данные в деньги. Деньгами занимаются такие, как Гришин, хорошо чувствующие информацию, распространяющуюся на интернет-форумах, которую можно там купить, и в то же время имеют отличные организаторские способности.
Юридически история Гришина началась в декабре 2013 года, когда он купил на одном специальном сайте ранее украденные данные кредитных карточек других людей. Это были данные не эстонцев, а могли принадлежать шведам и финнам, или, например, японцам.
Люди передали эти данные по недомыслию, когда им отправили некое письмо, в котором попросили обновить данные своих карт. Потерпевшие делали это, не подозревая ничего дурного. Не зная, что своими руками передают важную информацию преступникам.
В зависимости от страны происхождения собственника карты, Гришин использовал разные схемы, как получить деньги со счетов бедолаг. Например, те самые почти 8500 евро, которые он заплатил за билет на футбольный матч, он заплатил деньгами, полученными всего за 12 дней до финальной игры благодаря украденным данным кредитной карты.
Но обычно для получения денег Гришину приходилось провести несколько сделок с привлечением нескольких человек, а значит, получаемая им сумма была намного меньше той, что снимали со счета.
Чаще всего схема выглядела так. Гришин покупал данные карты. После этого он приобретал в каком-нибудь интернет-магазине подходящий дорогой товар – стоящие пару тысяч евро велосипед, смартфон, навигатор, фотоаппарат, или, например, печь для плавки золота. Эти вещи отправлялись в Финляндию или в Швецию, куда нужно было приехать за ними.
После этого он искал среди своих знакомых человека, который был бы согласен за 25-100 евро съездить в Швецию и доставить купленную вещь. Когда подходящий человек находился, Гришин покупал ему билет на паром и, если было нужно, организовывал ночлег.
Курьер забирал товар и доставлял его в Эстонию, а Гришин перепродавал, выручая за нее намного больше той суммы, которая была заплачена магазину. Для молодого человека это были как найденные деньги, из которых он оплачивал и работу курьера. За билет и ночлег посредника он также расплачивался чужими кредитными картами.
Для того чтобы жить красиво, Гришину нужно было постоянно поддерживать работу своих схем. Поскольку на обычную работу он не ходил, это можно назвать его повседневной деятельностью. Иногда он был настолько увлечен своим делом, что, даже отправившись на свадьбу к другу, он находил время для проведения ряда сделок прямо из машины.
Один курьер вообще не интересовался, почему именно он должен доставлять вещи из другой страны. Другой за пару поездок понял, что в этом есть что-то подозрительное. Но, несмотря на это, они уже были впутаны в преступную схему.
Одна из схем Гришина велась через Японию, где чужие деньги проходили через несколько теневых лиц и где его "теневые сотрудники" смогли снимать наличные через Western Union в разных европейских странах. Поскольку по этим эпизодам окружной суд не нашел достаточных доказательств, Гришина по этому эпизоду виновным признан не был. Но это не означает, что он не был связан с этими пересылками денег.
До середины октября 2014 года Гришин жил очень красивой жизнью. Пока 15 октября полиция не задержала его, а через два дня суд не выдал санкцию на арест. С этого момента он находится за решеткой.
В конце прошлого года суд признал его и двух его сообщников виновными в принадлежности к преступному сообществу, а Гришина - еще и в компьютерном мошенничестве и подготовке виртуальных преступлений. В отношении еще трех его сообщника, суд вынес решение еще в 2015 года. Некоторых из них признали виновными лишь в принадлежности к преступному сообществу.
Гришина суд приговорил к шести годам лишения свободы. Другие заслужили наказания в виде тюремного заключения на сроки от трех до четырех с половиной лет. У главаря конфисковали имущества почти на 37 000 евро, а также более 38 000 евро наличными. Все это пойдет в доход государства: ущерб потерпевшим возместили банки.
Неплохо живший в тюрьме и во время всего предварительного заключения, в начале этого года Гришин попытался освободиться условно-досрочно. Суд первой инстанции такую возможность ему дал, но Пыхьяская окружная прокуратура обжаловала это решение и выиграла в суде второй инстанции. Таким образом, пока Гришин на свободу не выйдет.
По словам расследовавшего это дело руководителя службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнеса Кельда, у людей должен возникнуть вопрос, если знакомые постоянно просят их съездить за границу за какими-то пакетами, которые могли бы привезти и сами. «В противном случае может получиться так, что однажды в вашу дверь постучат полицейские или проведут обыск, например, в фирме вашего отца, а вам будет грозить тюрьма», - предупредил он.
По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Майри Хейнсалу, нужно с большим скепсисом относиться к разным файлам или линкам, которые вам присылают с неизвестных адресов: «Если у человека есть кредитная карта, нужно знать об имеющихся в Интернете угрозах».
Также Хейнсалу советует быть внимательными в интернет-торговле: «И, например, при покупке дешевых билетов на самолет, стоит быть как можно осторожнее. Совершая покупку на сомнительных сайтах в надежде сэкономить 20 евро, можно потерять несколько сотен евро».