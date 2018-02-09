Шикарная жизнь необычного кибермошенника

Курьер забирал товар и доставлял его в Эстонию, а Гришин перепродавал, выручая за нее намного больше той суммы, которая была заплачена магазину. Для молодого человека это были как найденные деньги, из которых он оплачивал и работу курьера. За билет и ночлег посредника он также расплачивался чужими кредитными картами.

Для того чтобы жить красиво, Гришину нужно было постоянно поддерживать работу своих схем. Поскольку на обычную работу он не ходил, это можно назвать его повседневной деятельностью. Иногда он был настолько увлечен своим делом, что, даже отправившись на свадьбу к другу, он находил время для проведения ряда сделок прямо из машины.

Один курьер вообще не интересовался, почему именно он должен доставлять вещи из другой страны. Другой за пару поездок понял, что в этом есть что-то подозрительное. Но, несмотря на это, они уже были впутаны в преступную схему.

Одна из схем Гришина велась через Японию, где чужие деньги проходили через несколько теневых лиц и где его "теневые сотрудники" смогли снимать наличные через Western Union в разных европейских странах. Поскольку по этим эпизодам окружной суд не нашел достаточных доказательств, Гришина по этому эпизоду виновным признан не был. Но это не означает, что он не был связан с этими пересылками денег.

До середины октября 2014 года Гришин жил очень красивой жизнью. Пока 15 октября полиция не задержала его, а через два дня суд не выдал санкцию на арест. С этого момента он находится за решеткой.

В конце прошлого года суд признал его и двух его сообщников виновными в принадлежности к преступному сообществу, а Гришина - еще и в компьютерном мошенничестве и подготовке виртуальных преступлений. В отношении еще трех его сообщника, суд вынес решение еще в 2015 года. Некоторых из них признали виновными лишь в принадлежности к преступному сообществу.

Гришина суд приговорил к шести годам лишения свободы. Другие заслужили наказания в виде тюремного заключения на сроки от трех до четырех с половиной лет. У главаря конфисковали имущества почти на 37 000 евро, а также более 38 000 евро наличными. Все это пойдет в доход государства: ущерб потерпевшим возместили банки.

Неплохо живший в тюрьме и во время всего предварительного заключения, в начале этого года Гришин попытался освободиться условно-досрочно. Суд первой инстанции такую возможность ему дал, но Пыхьяская окружная прокуратура обжаловала это решение и выиграла в суде второй инстанции. Таким образом, пока Гришин на свободу не выйдет.

По словам расследовавшего это дело руководителя службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнеса Кельда, у людей должен возникнуть вопрос, если знакомые постоянно просят их съездить за границу за какими-то пакетами, которые могли бы привезти и сами. «В противном случае может получиться так, что однажды в вашу дверь постучат полицейские или проведут обыск, например, в фирме вашего отца, а вам будет грозить тюрьма», - предупредил он.

По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Майри Хейнсалу, нужно с большим скепсисом относиться к разным файлам или линкам, которые вам присылают с неизвестных адресов: «Если у человека есть кредитная карта, нужно знать об имеющихся в Интернете угрозах».