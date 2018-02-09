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Партия реформ хочет сделать все детские сады эстоноязычными

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Фото иллюстративное.

ФОТО: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Фракция Партии реформ Таллиннского городского собрания готовит законопроект, согласно которого обучение эстонскому языку в столице начиналось бы уже с детского сада, пишет Postimees.

«Разделение людей по двум родных языка и жизнь в двух инфопространствах является проблемой, решению которой, по оценке ученых, помог бы переход на общие, эстоноязычные детские сады», - объяснила член реформистской фракции Таллиннского горсобрания Кейт Пентус-Розиманнус.

Фракция Партии реформ хочет разработать поправку, согласно которой за достаточный переходный период, после обучения педагогов и подготовки материалов, обучение в таллиннских детских садах постепенно перешло бы на эстонский язык.

Как последний отчет о развитии людей, так и интеграционный мониторинг подтверждают, что знание эстонского языка в числе прочего дает молодым людям с родным русским языком больше возможностей стать успешными в будущем, получить лучшее образование и возможности на рынке труда, а также разрушить круг сегрегации, с котором они зажаты уже в течение долгого круга, сказала Пентус-Розиманнус.

Она добавила, что исследования показывают, что более 70 процентов русскоязычных родителей считают правильным начинать обучение эстонскому языку в детских садах.

До того как подать законопроект, фракция Партии реформ проконсультируется как с экспертами по языку, так и с экспертами в области образования.

Законопроект планируется подать на одном из весенних заседаний Таллиннского городского собрания.

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