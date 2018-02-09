Может ли «кремлевский список» изменить кремлевскую политику?

На текущей неделе американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что это не просто информационный список, но США планируют в ближайшие несколько месяцев начать вводить санкции в отношении его фигурантов.

И хотя некоторые участники этого списка уже давно находятся под персональными санкциями, столь масштабный перечень лиц составлен впервые. И он действительно выглядит болезненным для российских элит, которым теперь может быть ограничен въезд в западные страны. Особенно это касается миллиардеров, которые долгие годы владели российскими ресурсами, но все свои жизненные перспективы (покупка недвижимости, учеба детей и т.д.) связывали с Западом. И вот теперь им это может быть перекрыто.

Однако способны ли эти меры изменить российскую политику? Первая реакция властей свидетельствует, что они настроены скорее на усугубление конфликта. Например, Совет федерации заявил о разработке законопроекта «о защите суверенитета РФ». Таким образом, возможные персональные санкции против крупных чиновников и олигархов приравниваются к покушению на суверенитет России как таковой.

Эти санкции определены как «не основанные на международном праве и международных договорах незаконные попытки повлиять на решения государственных органов страны».

То есть российские власти пытаются апеллировать к «международному праву». Интересно, аннексию Крыма и поддержку боевиков на востоке Украины они считают «основанными на международном праве»? Словом, еще раз наглядно были продемонстрированы двойные стандарты кремлевской политики, к которым, увы, окружающие страны за последние годы привыкли.

Но президент Путин, как обычно, пошел дальше всех и заявил: «За каждым из людей и структур (перечисленных в этом списке) стоят рядовые граждане страны, трудовые коллективы, целые отрасли. То есть, по сути, всех нас занесли в какой-то список».

Это очень откровенное уравнивание кремлевских и околокремлевских деятелей с «рядовыми гражданами страны»! Оно прямо наследует эпоху СССР – когда заявлялось, что «весь советский народ единодушно одобряет политику КПСС». Правда, сегодня это выглядит даже циничнее, чем в советские времена. Тогда партийные чиновники пользовались «спецраспределителями», но все же не было такого резкого социального контраста, как между фигурантами российского списка Forbes и нищими «бюджетниками». А сегодня их словно бы посадили в одну лодку, причем вторые должны отвечать за поведение первых.

Кстати, в прошлом году уже была попытка принять т.н. «закон Ротенберга», который компенсировал бы из российского бюджета потери олигархов из-за включения их в санкционные списки. Однако у Госдумы все-таки хватило ума не принимать этот закон – уж слишком опасной становилась перспектива социальных протестов…

Но в целом смысл международных санкций состоит не столько в наказании участников этих списков, сколько в попытке изменить политику той или иной страны. Например, в 2005 году США ввели санкции против Ирана, который начал разрабатывать собственную ядерную программу. И несмотря на авторитарный режим в этой стране, санкционное давление принесло свой результат – Иран пошел на уступки, и в 2016 году многие санкции были смягчены или отменены.

Однако даже в Иране президентские выборы могут быть демократически непредсказуемы. Например, в 2013 году, на смену радикалу Ахмадинежаду пришел умеренный политик Рухани, причем его предшественнику, правившему два срока, не пришло в голову «продлевать» свои полномочия. И в этом отношении Россия выглядит даже менее демократической страной, чем Иран, поскольку в ней президент идет уже на четвертый срок и его выборы абсолютно предрешены.

Поэтому надежды на то, что санкции изменят российскую политику, исчезающе малы. Просто потому что никакой свободной политики в стране нет, а всем управляет жесткая административная «вертикаль». И эта «вертикаль» в принципе не может отказаться от своих военных амбиций – любое послабление будет расценено как «предательство».

Путинская Россия прочно вошла в имперскую логику самоцельного противостояния соседним странам и нового витка холодной войны с Западом. Для выхода из нее требуются принципиально иные исторические деятели – уровня Горбачева, который в 1989 году вывел войска из Афганистана и добился окончательного снятия санкций, объявленных Западом.