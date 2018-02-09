Таави Аас: комиссия, похоже, хочет, чтобы мэр ходил с мешком на голове

«Решение Комиссии по надзору за финансированием партий рассматривать опубликованное в газете «Столица» за пять месяцев до выборов интервью как запрещенную предвыборную рекламу, невольно вызывает вопрос: уж, не должен ли мэр ходить по городу с мешком на голове?» – заявил Таави Аас.

Аас категорически опровергает такое заключение и указывает, в свою очередь, что в комиссии тон задают члены конкурирующих с центристами партий, а потому на объективность и беспристрастность этой комиссии рассчитывать не приходится.

«Во-первых, если текст, опубликованный в мае, то есть за пять месяцев до выборов, может рассматриваться как предвыборная реклама, то возникает вопрос: а что таковой не является? Я хочу обратить внимание, что официально период активной предвыборной агитации начинается только за 40 дней до выборов. Неужели Таранд и Оясалу действительно полагают, что мэр должен передвигаться по городу с мешком на голове?

Во-вторых, давать интервью – это одна из обязанностей мэра.

В-третьих, в мае интервью в связи с выдвижением моей кандидатуры давались почти всем крупным изданиям. На сделанных в мае снимках любой может подсчитать, сколько камер стояло на лестнице "Паткули". Не было никакой причины отказывать в интервью и «Столице». Скорее наоборот, было бы странно, если концентрирующееся на городских новостях и проблемах издание не уделило этому внимания.

В-четвертых, сказанное в том майском интервью в значительной степени совпадает с публикациями в других изданиях. Аналогичные мысли можно было прочитать в газете Postimees, на портале Delfi, услышать в передачах Эстонского телевидения и радио. Если публикация в «Столице» – это предвыборная реклама, то к ней надо отнести и все опубликованное другими изданиями.

В-пятых, совершенно естественно, что я удостоился большого внимания как в «Столице», так и в других изданиях, потому что стал первым кандидатом, представшим на суд общественности, да и общественное мнение, согласно опросам, отдавало мне предпочтение. В мае никто бы не смог спросить, каково мнение кандидата от Союза Отечества и Res Publica, потому что IRL назвал своего кандидата только через три месяца, в августе.

В заключение, я спросил бы: а каков моральный облик комиссии, которой руководит многолетний председатель совета Riito Ehitus Ардо Оясалу, со строительной фирмой которого у города было столько проблем?».