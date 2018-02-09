пятница, 9 февраля 2018 г.
"Война только начинается, и мы используем все возможные средства, чтобы защитить честь наших ребят"

Елена Вяльбе

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Прямые трансляции зимней Олимпиады 9-25 февраля на Rus.Postimees!
Новости Программа Виды спорта Сборная Эстонии Звезды Олимпиады
До прямых трансляций осталось

В Нарве появится первый магазин Grossi

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Эстонская компания OG Elektra AS, базирующаяся в Раквере, решила открыть свой магазин в Нарве. До этого у компании, имеющей свои торговые точки по всей Эстонии, в приграничном городе не присутствовала. На работу возьмут примерно 30 человек, сообщает Rus.err.ee.

По словам представителя компании OG Elektra AS Тойво Муракаса, открытие магазина запланировано на конец февраля по адресу Пяхклимяэ, 2А. Новый магазин будет относиться к категории А+, то есть, компания планирует открыть магазин самого большого формата: ассортимент его будет включать как продовольственные, так и промышленные товары, сообщает "Виру проспект".

В Нарве планируется набрать порядка 30 человек. Владение эстонским языком приветствуется, но для кассиров не является обязательным условием, в отличие от должности заведующей магазина. 

OG Elektra AS – предприятие розничной продажи, которое было образовано в 1991 году. 

Актуально

Читать также

НАВЕРХ