В Нарве появится первый магазин Grossi

По словам представителя компании OG Elektra AS Тойво Муракаса, открытие магазина запланировано на конец февраля по адресу Пяхклимяэ, 2А. Новый магазин будет относиться к категории А+, то есть, компания планирует открыть магазин самого большого формата: ассортимент его будет включать как продовольственные, так и промышленные товары, сообщает "Виру проспект".