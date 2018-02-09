В Нарве появится первый магазин Grossi

Эстонская компания OG Elektra AS, базирующаяся в Раквере, решила открыть свой магазин в Нарве. До этого у компании, имеющей свои торговые точки по всей Эстонии, в приграничном городе не присутствовала. На работу возьмут примерно 30 человек, сообщает Rus.err.ee.
По словам представителя компании OG Elektra AS Тойво Муракаса, открытие магазина запланировано на конец февраля по адресу Пяхклимяэ, 2А. Новый магазин будет относиться к категории А+, то есть, компания планирует открыть магазин самого большого формата: ассортимент его будет включать как продовольственные, так и промышленные товары, сообщает "Виру проспект".
В Нарве планируется набрать порядка 30 человек. Владение эстонским языком приветствуется, но для кассиров не является обязательным условием, в отличие от должности заведующей магазина.
OG Elektra AS – предприятие розничной продажи, которое было образовано в 1991 году.