Порядок выдачи дотаций квартирным товариществам упростится

«Объединение методов выдачи дотаций создаст возможность доступности положений о производстве в одном месте, а также сделает подачу ходатайств проще», - объяснила вице-мэр Таллинна Эха Вырк. Общие производственные нормы и сроки заодно сократят и нагрузку по производству. Вырк добавила, что первичной целью является электронное производство, которое станет более экономичным как для тех, кто подает ходатайства, так и для тех, кто их обрабатывает.

Действовавшие до сих пор правовые акты определяли для ходатайствования о различных дотациях разные способы и сроки производства. Теперь выдаваемые квартирным товариществам Департаментом городского имущества дотации собраны в единый правовой акт и создана возможность подать ходатайство по всем дотациям в одной среде самообслуживания, а также введены общие требования и обобщены сроки по производству.

Через среду самообслуживания инфосистемы дотирования недоходной деятельности Таллинна обеспечивается более эффективное и быстрое, чем это было раньше, производство. Ходатай общается с управляющим органом через среду самообслуживания, и лишь при подаче ходатайства на дотацию по озеленению проверка деятельности проводится на месте в управе района. И при необходимости исправить неточности, или при передаче решения по рассмотренному ходатайству товарищества будут информировать через среду самообслуживания.

В качестве одного из методов начнут выдавать дотацию на экспертизы, чтобы покрыть расходы квартирных товариществ на проведение строительно-технических экспертиз балконов и козырьков. Если согласно нынешнему порядку, ходатайство нужно подать до начала экспертизы, то после введения нового положения, производство станет электронным, а значит, отпадет надобность использовать особые формы документов. О дотации можно будет ходатайствовать сразу после проведения и оплаты работы.