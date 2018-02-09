Доверенное лицо профсоюза Раквереского мясокомбината: на работников оказано давление

Являющийся доверенным лицом профсоюза Раквереского мясокомбината Андрус Сааремяги не смог назвать точное число участников забастовки поддержки и подтвердил, что на работников могло повлиять давление со стороны работодателя.

"Люди чувствуют, что их начинают запугивать. Может быть, такой фактор влияет», - сказал Сааремяги, подтвердив, что в следующую среду работники бойни совместно с финским профсоюзом проведут пикет перед главной конторой HKScan в Турку, на следующий день вслед за этим начнется трехдневная забастовка поддержки.

За время забастовки численность членов профсоюза выросли примерно до 110 человек, всего на Раквереском мясокомбинате работают 785 человек.

Напомним, что во вторник работники Раквереского мясокомбината начали бессрочную забастовку, участники которой добиваются повышения основной зарплаты на 16 процентов с 1 февраля 2018 года и повышения на 16 процентов основной зарплаты с 1 июля 2018 года. Кроме того, работники требуют, чтобы расчет зарплаты по результатам в будущем не менялся.

В ходе начавшегося в прошлом году спора работники скотобойни Раквереского комбината поначалу потребовали увеличить основную зарплату вдвое. Сейчас нетто-зарплата работника скотобойни составляет около 750 евро в месяц. Она состоит из основной зарплаты и доплат. 27 из 64 работников скотобойни провели в октябре прошлого года забастовку, в ходе которой они потребовали повышения зарплат. Из-за забастовки было уволено трое работников.