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  • Отец борющейся с раком Аннабель: бюрократия не может ставить под угрозу жизнь ребенка

Отец борющейся с раком Аннабель: бюрократия не может ставить под угрозу жизнь ребенка

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Аннабель.

ФОТО: Фонд "Подаренная жизнь".

В студийном интервью «Актуальной камере» отец Аннабель Аллар Сепп сказал, что бюрократия, когда кто-то что-то не сделал, не может ставить под угрозу жизнь ребенка.

Вчера благотворительный фонд «Подаренная жизнь» отметил свое четырехлетие. Именно он помог в числе прочих и страдающей нейроплазмозом семилетней Аннабель, в пользу которой в пошлом году люди пожертвовали более двухсот тысяч евро, сообщил ERR.

«Родитель, который борется за жизнь ребенка, не должен заниматься дырами в законах. Лечение должно быть обеспечено всем, кто в нем нуждается», - дал совет политикам отец девочки.

Он припомнил, что в то время, когда из Больничной кассы был получен отрицательный ответ по поводу лечения Аннабель, руководитель кассы сказал, что деньги на самом деле есть.

Сама оптимистично настроенная Аннабель сказала, что когда вырастет, хочет стать певицей.

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