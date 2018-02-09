Раскрыт крупнейший сексуальный скандал в британской власти

Отмечается, что в опросе приняли участие 1377 сотрудников парламента, в результате выяснилось, что 39 процентов респондентов постоянно подвергаются издевательствам и сексуальным преследованиям.

Женщины, работающие в парламенте, в два раза чаще, чем мужчины, становятся жертвами домогательств. В некоторых случаях они признавались, что их не только щупали, но и насиловали.

По словам авторов доклада, вне зависимости от того, какие меры будут приняты по итогам, важно хотя бы то, что теперь сотрудники парламента почувствуют: они могут рассказать о том, что с ними случилось, не рискуя при этом потерять работу.