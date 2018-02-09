Россияне начали активно продавать оборудование для добычи криптовалюты

Как говорится в сообщении Avito, сейчас на сайте опубликовано около 14 тысяч объявлений о продаже оборудования для майнинга, а в течение января их было 23 тысячи. Столько же подобных объявлений на Avito было за весь III квартал прошлого года. При этом спрос на оборудование для майнинга сейчас невелик. Так, в январе сделки прошли лишь по 1525 объявлениям из 23 тысяч.

Представители Avito связывают рост предложений о продаже оборудования для майнинга с резким падением курса биткойна. 11 января самая популярная в мире криптовалюта стоила около 15 тысяч долларов, а на днях курс биткойна ненадолго упал ниже шести тысяч долларов. Сейчас биткойн стоит около восемь тысяч долларов.

По словам эксперта по криптовалютам Тимофея Ра, в условиях низкого курса биткойна предложение купить майнинговое оборудование растет, а срок окупаемости такого оборудования растягивается до 10 месяцев. При этом, чтобы "вторичная" майнинговая ферма проработало так долго, владельцу нужно хорошо разбираться в ее технических характеристиках, а также проверить состояние при покупке. Поэтому неопытный покупатель может неверно рассчитать окупаемость и заключить невыгодную сделку.