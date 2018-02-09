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Польша поддерживает продление санкций против РФ

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ФОТО: Vassili Fedorenko/Reuters/Scanpix

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутови во время встречи с высоким представителем ЕС по вопросам иностранных дел Федерикой Могерини высказался за продление санкций против РФ, сообщает Rus.tvnet.lv.

Министр также отметил, что РФ не придерживается норм международного права.

«Мы согласились, что санкции против России необходимы, пока Россия не придерживается международного права», - заявил Чапутович.

Министр Яцек Чапутович добавил, что разговор касался также поддержки для Украины. Он отметил, что Федерика Могерини вскоре собирается поехать в Киев. По словам польского министра, «это очень хорошее решение».

Напомним, Верхняя палата польского парламента приняла скандальный закон об уголовной ответственности за отрицание «преступлений украинских националистов».

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