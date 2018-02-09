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  • В Калифорнии ищут бомжа-архитектора - создателя уникального трехэтажного дома на дереве

В Калифорнии ищут бомжа-архитектора - создателя уникального трехэтажного дома на дереве

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ФОТО: foxnews.com

В США разыскивают загадочного создателя трехэтажного дома на дереве: в укрытом от посторонних глаз убежище с видом на океан есть ковры и даже аквариум. Однако бомжа-архитектора ожидают не почести, а суд: искусную работу неизвестного мастера власти посчитали вандализмом, сообщает Realty.newsru.com со ссылкой на Fox News.

Скрытый от посторонних глаз дом в раскидистых ветвях 17-метровой алеппской сосны обнаружили трое работников, которые приехали в парк городка Дана-Пойнт подрезать деревья и кустарники. На дереве на трех разных уровнях из отдельных досок и строительных отходов они обнаружили площадки. С одной из них открывался вид на побережье, с другой - на шикарный отель Laguna Cliffs Marriott Resort & Spa. На третьей нашли большой аквариум с десятком золотых рыбок. Сооружение начиналось на высоте трех метров и было надежно укрыто в ветвях.

Сержант окружного офиса шерифа Рич Химмел поделился сделанными на месте фото с изданием The Orange County Register. "На это ушло немало материалов и времени, - признает он. - Мы начали расследование. Это преступление - вандализм. Кто-то должен за это ответить". В офисе шерифа предварительно оценили ущерб для дерева в тысячи долларов.

Химмел на основе описи найденных на дереве вещей предположил, что укрытие в кроне сосны обустроил себе бездомный. Демонтаж площадок, лестниц и циновок, одна из которых укрывала аквариум от солнца, занял у работников парка несколько часов.

Золотых рыбок эвакуировали в приют для животных Сен-Клименте. "Никогда раньше не отвозил золотых рыбок в приют", - признается сержант Химмел.

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