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Эксперт по недвижимости: в январе квартиры в Таллинне значительно подешевели

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Многоквартирный дом. Снимок иллюстративный.

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

В январе квадратный метр квартирной собственности в Таллинне составлял в среднем 1814 евро, что на семь процентов дешевле, чем в декабре. Бюро недвижимости 1Partner анализирует статистику Земельного департамента.

По словам Мартина Вахтера, исполнительного директора 1Partner Kinnisvara, январь - для сектора недвижимости, как и для любой другой торговли, месяц достаточно тихий и спокойный. «В конце года произошло большое оживление, что не скажешь о январе, но это нормально», - сказал Вахтер.

«Рынок, как правило, нуждается в большом количестве новых недорогих загородных многоквартирных домов, но девелоперы хотят строить дорогие башни. Поэтому дорогих предложений - избыток».

«В феврале, скорее всего, затишье продолжится, а продажи, как и в последние несколько лет, действительно будут расти только в марте-апреле», - добавил Вахтер.

В январе в Таллинне было продано 815 квартир, что на 16% меньше, чем в декабре. Самая дорогая квартира была продана за 545 000, а самая дешевая - за 3000 евро.

В январе в Таллинне было продано 16 застроенных жильем земельных участков, что в десять раз меньше, чем в предыдущем месяце. Самый дорогой застроенный земельный участок был продан за 950 000, а самый дешевый - за 3000 евро.

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