Эксперт по недвижимости: в январе квартиры в Таллинне значительно подешевели

По словам Мартина Вахтера, исполнительного директора 1Partner Kinnisvara, январь - для сектора недвижимости, как и для любой другой торговли, месяц достаточно тихий и спокойный. «В конце года произошло большое оживление, что не скажешь о январе, но это нормально», - сказал Вахтер.

«Рынок, как правило, нуждается в большом количестве новых недорогих загородных многоквартирных домов, но девелоперы хотят строить дорогие башни. Поэтому дорогих предложений - избыток».

«В феврале, скорее всего, затишье продолжится, а продажи, как и в последние несколько лет, действительно будут расти только в марте-апреле», - добавил Вахтер.

В январе в Таллинне было продано 815 квартир, что на 16% меньше, чем в декабре. Самая дорогая квартира была продана за 545 000, а самая дешевая - за 3000 евро.