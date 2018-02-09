Дежурят и днем, и ночью: в регионах сообщают об организованной полицией охране баннеров с Путиным

"Который раз проезжаю мимо баннера с Путиным на Орджоникидзе и вижу, как около него дежурит машина. Уже не первый день. Автомобили меняются, видимо дежурят и днем, и ночью. И сегодня на обед поехал, а там рядом с плакатом уже мужчина сидит в белой машине. Рядом идут ремонтные работы, а он просто сидит уже который час и никуда не уезжает", - рассказал изданию горожанин по имени Андрей.

Еще одна жительница сообщила, что уже больше недели патрульная машина стоит около ТРЦ "Сити Молл". Вблизи висят целых три баннера с Путиным.

Анонимно источники сайта в правоохранительных органах информацию о дежурствах возле билбордов с Путиным подтверждают, хотя официально ничего не признают. Вести наблюдение, по словам источников, планируется вплоть до выборов президента. С какой именно целью это делается, неизвестно.

Источник проекта радио "Свобода" "Сибирь.Реалии" предположил, что это может быть связано с тем, что неделю назад в Екатеринбурге на одном из билбордов неизвестный написал слово "лжец". В еще одном случае от рук вандалов пострадал плакат, установленный во Владивостоке .