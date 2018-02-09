Среди претендентов на литературную премию Капитала культуры Николай Караев и Елена Скульская
9 февраля 2018 г., 16:17
Определены номинанты на литературную премию Капитала культуры в 11 категориях. На "Премию автору, пишущему на русском языке" претендуют шесть литераторов, сообщает портал Rus.err.ee
В их число вошли: Яан Каплинский ("Улыбка Вегенера"), Николай Караев ("Кшетра Розенберга"), Игорь Котюх ("Естественно особенный случай: стихотворения в прозе"), Калле Каспер ("Чудо"), Елена Скульская ("Пограничная любовь") и Полина Черкасова ("Звенящие сказки").
В жюри премии вошли Михаил Трунин (председатель), Майя Мельц и Вероника Эйнберг.
Лауреатов премии объявят 14 марта в День родного языка, а общий размер премиального фонда – 52 000 евро.