Вокруг новой стратегии эстонского языка разгораются страсти

Из-за экономического кризиса не увеличился бюджет программы. Ситуация была проанализирована, в результате чего вакансии, к которым питался наименьший интерес, были ликвидированы. В новой программе по развитию планы уже не столь амбициозны. Создание широкой сети безусловно важно, однако эстонский не должен преподавать непременно лектор из Эстонии.

Мы продолжим преподавать язык детям. Мы начали с 1500 детей, сейчас же при поддержке Минобра эстонский изучает уже 3500 ребят. Из Эстонии высылаются учебные материалы, ведется регулярная учебная работа. Наша задача заключается в расширении круга учащихся. Используем также возможности электронного обучения. Сейчас наблюдаются реэмиграционные тенденции. Люди стали возвращаться на родину, и нужно поддерживать их языковое обучение.

Пилле Пыйклик: До сих пор об иностранных языках речь велась в эстонской Стратегии иностранных языков, рассчитанной до конца 2017 года. Важнее всего необходимость как можно раньше приступать к изучению иностранного языка. Эстония начинает отставать по этому показателю от остальной Европы. Хотим также бороться против сужения выбора языков, а также против предписания системой возможности изучения либо английского, либо русского.

- Мир меняется с бешеной скоростью. Какую картину в области языкознания мы хотим наблюдать в 2027 году? Каковы важнейшие цели?

Кадри Сырмус: Мы хотим, чтобы количество людей, считающих эстонский язык важным, было не меньше, чем сейчас. Чтобы этнографические науки продолжали оставаться сильными. Чтобы эстонским пользовались во всех сферах жизни. Чтобы языковые технологии быстро приходили людям на помощь. Чтобы при необходимости можно было пользоваться роботами-переводчиками. Чтобы переведенный текст появлялся на экране прямо во время выступления.

Также хотим, чтобы через десять лет появились новые учебники для вузов на эстонском языке: очень доступные, в том числе и в дигитальном формате, касающиеся всех сфер жизни и чтобы сразу целая полка.

Андеро Адамсон: Ключевой областью как раз и являются языковые технологии. Языком все чаще пользуются в дигитальном пространстве, т.е. в гаджетах. Государство в течение 12 лет поддерживало разработку базовых технологий. Теперь же настало время сделать технологии ближе к пользователям, будь то говорящий кофейный аппарат, автомобили, смартфон или озвучивание субтитров по телевизору. У нас также большие планы по части осовременивания, т.е. дигитализации словарей. Добавится новая учебная среда.

Пирет Кяртнер: Яснее всего цель программы по развитию выражена в предложении: «Житель Эстонии хочет, умеет и может пользоваться эстонским языком во всех сферах жизни, а также владеет иностранными языками».