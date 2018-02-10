Парламентарий: что такое уникальная школьная сеть?

Несколько лет назад Трийн Лаури защитила в Таллиннском университете диссертацию, целью которой было узнать, приводит ли становящаяся все большей свобода решать, в какую школу отдать своих детей, к неравноправию в сфере образования. Выводом докторской диссертации стал тот факт, что следствием предоставления родителям права выбора не обязательно становится расслоение в сфере образования, но предпосылкой его возникновения является многообразие и уникальность школ.

По оценке Лаури, с точки зрения политики в области образования уместен вопрос «Как родителям предлагать на выбор школы?», а не «Предоставлять ли родителям право выбирать школу?», поскольку сеть общеобразовательных учебных заведений должна соответствовать все возрастающему разнообразию общества и потребностям активных его членов.

Статистика свидетельствует о возрастающем спросе на многообразие образовательного ландшафта в Эстонии. С каждым годом в нашей стране увеличивается количество частных школ, а также учащихся в них детей. Если в 2007 году в 29 частных школах училось 5000 учеников, то спустя десять лет в 51 частной школе образование получили уже 8000 человек. Среди частных школ больше всего основных – 25. Гимназий 15, а начальных школ 11. Если начиная с 2005/2006 учебного года количество гимназий продолжало балансировать на стабильном уровне между 12 и 15 школами, то резкий скачок произошел именно на уровне начальной и основной школы.

По понятным соображениям возникает вопрос, каким образом желающее упорядочить школьную сеть государство должно поддержать частное образование, чтобы родители смогли выбрать из предоставленного им многообразия самую подходящую для их детей школу.

Американский экономист Милтон Фридман, который считается одним из ведущих ученых ХХ века, полагал, что если государство предоставило родителям право выбирать школу для своих детей, а также финансирует ее, то затраты государства на образование могут и вовсе уменьшиться, несмотря на рост суммарных расходов. И все потому, что к вкладу со стороны государства добавится вклад со стороны родителей. По оценке Фридмана, роль государства должна ограничиваться слежением за соответствием школ установленным стандартам.

Согласно статистическим данным, в Финляндии, Швеции и Норвегии родительский вклад в образование составляет чуть выше 0,1% от ВВП. Схожие показатели у Бельгии, Эстонии, Дании и Исландии – в этих странах родители вкладывают в образование своих детей от 0,3 до 0,5 процента от ВВП. Поскольку количество учащихся в частных школах стабильно растет, то растет и размер вклада со стороны родителей – если в 2012 году они инвестировали в образование детей почти четыре миллиона евро, то в 2014-ом уже восемь. Разница очень существенная.