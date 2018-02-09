У 19-летнего юноши нашли сто таблеток экстази

5 августа прошлого года в Пярну прошла полицейская операция, в ходе которой были задержаны шесть человек, которых подозревали в продаже наркотиков, сообщает Pärnu Postimees.

Одним из продавцов был Александр, который, согласно обвинению, продал в этот день 20 таблеток экстази.

Кроме этого, у молодого человека в спортивной сумке были обнаружены 50 таблеток, а у него дома еще 50 таблеток экстази и пять грамм марихуаны.