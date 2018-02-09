суббота, 10 февраля 2018 г.
"Мы в Европейском союзе, а люди получают зарплату, как в Советском"

Готовый бастовать шахтер

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа Новости Видео Галереи Сборная Эстонии Звезды
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • У 19-летнего юноши нашли сто таблеток экстази

У 19-летнего юноши нашли сто таблеток экстази

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Экстази, фото иллюстративное.

ФОТО: Кюллике Роовяли

Пярнуский уездный суд приговорил 19-летнего Александра к двум годам и девяти месяцам тюрьмы условно за продажу наркотиков на фестивале Weekend. 

5 августа прошлого года в Пярну прошла полицейская операция, в ходе которой были задержаны шесть человек, которых подозревали в продаже наркотиков, сообщает Pärnu Postimees.

Одним из продавцов был Александр, который, согласно обвинению, продал в этот день 20 таблеток экстази.

Кроме этого, у молодого человека в спортивной сумке были обнаружены 50 таблеток, а у него дома еще 50 таблеток экстази и пять грамм марихуаны.

Приговор молодому человеку вступил в силу 7 февраля. Испытательной срок составит три года. 

Актуально

Читать также

НАВЕРХ