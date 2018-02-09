Среди служебных автомобилей в Эстонии Ferrari, Porsche, Lamborghini и Aston Martin

В связи с изменением с 2018 года порядка налогообложения купленных юридическими лицами автомобилей появилась обязанность делать пометку в авторегистре для автомашин, которые используются исключительно для служебных поездок.
После введения нового правила выяснилось, что для таких поездок в Эстонии используются в том числе люксовые спортивные автомобили Ferrari, Porsche, Lamborghini и Aston Martin, пишет Rus.err.ee со ссылкой на портал Geenius.
Большинство служебных автомобилей относятся к распространенным маркам, таким как Audi или Volkswagen, но в регистре также можно найти три Ferrari моделей F430, 599 и FF.
В качестве служебных автомобилей также указаны два Lamborghini, один Aventador и один Huracan, пять автомобилей Aston Martin (модели DB9, Rapide, V8 Vantage и Virage) и целых 34 Porsche.