суббота, 10 февраля 2018 г.
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Среди служебных автомобилей в Эстонии Ferrari, Porsche, Lamborghini и Aston Martin

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ФОТО: MARTIAL TREZZINI/AP/Scanpix

В связи с изменением с 2018 года порядка налогообложения купленных юридическими лицами автомобилей появилась обязанность делать пометку в авторегистре для автомашин, которые используются исключительно для служебных поездок. 

После введения нового правила выяснилось, что для таких поездок в Эстонии используются в том числе люксовые спортивные автомобили Ferrari, Porsche, Lamborghini и Aston Martin, пишет Rus.err.ee со ссылкой на портал Geenius.

Большинство служебных автомобилей относятся к распространенным маркам, таким как Audi или Volkswagen, но в регистре также можно найти три Ferrari моделей F430, 599 и FF. 

В качестве служебных автомобилей также указаны два Lamborghini, один Aventador и один Huracan, пять автомобилей Aston Martin (модели DB9, Rapide, V8 Vantage и Virage) и целых 34 Porsche.

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