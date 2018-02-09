Среди служебных автомобилей в Эстонии Ferrari, Porsche, Lamborghini и Aston Martin

После введения нового правила выяснилось, что для таких поездок в Эстонии используются в том числе люксовые спортивные автомобили Ferrari, Porsche, Lamborghini и Aston Martin, пишет Rus.err.ee со ссылкой на портал Geenius.

Большинство служебных автомобилей относятся к распространенным маркам, таким как Audi или Volkswagen, но в регистре также можно найти три Ferrari моделей F430, 599 и FF.