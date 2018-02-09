Ратас: нельзя рекламировать партии на общественные деньги

«Если говорить о финансировании партий или заказах публичного сектора в частных медиа, они всегда должны быть обусловлены тем, что происходит в том или ином местном самоуправлении. Они не должны руководствоваться рекламой той или иной партии. Ни в коем случае нельзя делать подобное на деньги налогоплательщика, если кто-то считает, что это следует расследовать, то это нужно расследовать», - сказал Ратас BNS в пятницу в ответ на просьбу прокомментировать решение комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK) продолжить расследование освещения в городских газетах городских властей Таллинна под руководством Центристской партии.

По мнению ERJK, ряд опубликованных в четверг в городских СМИ Таллинна статей о ведущих членах Центристской партии нарушает закон о партиях, комиссия решила в рамках продолжающегося в их отношении делопроизводства возбудить юридический и финансовый анализ.

«Я считаю, что в Эстонии созданы крайне сильные институты, которые могут контролировать финансирование партий», - сказал Ратас.

По его словам, Центристская партия существенно изменила свое поведение за последние год и 3 или 4 месяца, прошедшие после прошедшего 5 ноября 2016 года съезда партии, где было избрано новое руководство.

«Разумеется, мы считаем, что нынешнее правление Центристской партии не считает любые сомнительные сделки по финансированию допустимыми, мы против них, - сказал Ратас. - Мы также совершили ряд конкретных шагов, чтобы разрешить различные судебные тяжбы. Это также привело к продаже нашего бюро, а причина была в необходимости решении этих вопросов».

«Центристская партия хочет обращаться к людям в эстонском обществе со своих программных позиций, а не привлекать их внимание тем, что сегодня, завтра или на следующий день мы участвуем в различных юридических спорах. Правда, сейчас остается несколько споров», - отметил он.