"При проведении работ по монтажу натяжных потолков в доме на Репищевой улице произошла разгерметизация газового баллона. Разрушены десять оконных проемов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Ранее источник в службе "Скорой помощи" сообщал, что за медпомощью обратились два человека. В свою очередь в службе технического надзора Санкт-Петербурга "Интерфаксу" сообщили, что взрыв произошел в связи с многочисленными нарушениями при проведении ремонтных работ в квартире.