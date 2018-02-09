Мэр Таллинна Таави Аас будет ездить на новеньком Volvo S90

Депутат Таллинского городского собрания Аннела Оясте (Социал-демократическая партия) направила запрос Таави Аасу в связи с приобретением городской управой нового служебного автомобиля.

«Зачем нужен автомобиль с двигателем мощностью свыше 150 kW (читай, 185 kW) и двумя ведущими осями для передвижения по городу?» - спросила в одном из вопросов Оясте у мэра.

«В связи с данным тендером на поставку мне доставляет удовольствие сообщить, что мы получили автомобиль побольше и с более вместительным салоном, который стоит дешевле нынешнего. Нынешний автомобиль Mercedes-Benz E350 d стоил без налога с оборота 49 990 евро, а в результате предложения от «Инфо-Ауто» мы получим новый за 48 325 евро», - отметил на это Аас.

По его словам, в данном случае надо отдавать себе отчет, что речь идет о представительском автомобиле Таллинской городской канцелярии, используемом также для перевозки зарубежных гостей, а не только для единоличного пользования мэром города.