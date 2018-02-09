Мэр Таллинна Таави Аас будет ездить на новеньком Volvo S90

Мэр Таллинна Таави Аас будет ездить на новом служебном автомобиле Volvo S90, стоимость которого составляет почти 50 000 евро.
Депутат Таллинского городского собрания Аннела Оясте (Социал-демократическая партия) направила запрос Таави Аасу в связи с приобретением городской управой нового служебного автомобиля.
«Зачем нужен автомобиль с двигателем мощностью свыше 150 kW (читай, 185 kW) и двумя ведущими осями для передвижения по городу?» - спросила в одном из вопросов Оясте у мэра.
«В связи с данным тендером на поставку мне доставляет удовольствие сообщить, что мы получили автомобиль побольше и с более вместительным салоном, который стоит дешевле нынешнего. Нынешний автомобиль Mercedes-Benz E350 d стоил без налога с оборота 49 990 евро, а в результате предложения от «Инфо-Ауто» мы получим новый за 48 325 евро», - отметил на это Аас.
По его словам, в данном случае надо отдавать себе отчет, что речь идет о представительском автомобиле Таллинской городской канцелярии, используемом также для перевозки зарубежных гостей, а не только для единоличного пользования мэром города.
«Автомобиль, действительно, большую часть времени передвигается по Таллинну, но не только. Обе ведущие оси - это фактор надежности и безопасности, обеспечивающий лучшее сцепление с дорожным полотном и проходимость в различных условиях. Указанная вами мощность, позвольте заверить, отнюдь не является чем-то исключительным на улицах Таллинна, особенно, если учесть, что речь идет о большом представительского класса автомобиле», - отметил мэр Таллинна.