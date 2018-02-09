пятница, 9 февраля 2018 г.
"Мы в Европейском союзе, а люди получают зарплату, как в Советском"

Готовый бастовать шахтер

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа Новости Видео Галереи Сборная Эстонии Звезды

Мэр Таллинна Таави Аас будет ездить на новеньком Volvo S90

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: ALY SONG/REUTERS

Мэр Таллинна Таави Аас будет ездить на новом служебном автомобиле Volvo S90, стоимость которого составляет почти 50 000 евро. 

Депутат Таллинского городского собрания Аннела Оясте (Социал-демократическая партия) направила запрос Таави Аасу в связи с приобретением городской управой нового служебного автомобиля.

«Зачем нужен автомобиль с двигателем мощностью свыше 150 kW (читай, 185 kW) и двумя ведущими осями для передвижения по городу?» - спросила в одном из вопросов Оясте у мэра.

«В связи с данным тендером на поставку мне доставляет удовольствие сообщить, что мы получили  автомобиль побольше и с более вместительным салоном, который стоит дешевле нынешнего. Нынешний автомобиль  Mercedes-Benz E350 d стоил без налога с оборота 49 990 евро, а в результате предложения от «Инфо-Ауто» мы получим новый за 48 325 евро», - отметил на это Аас.

По его словам, в данном случае надо отдавать себе отчет, что речь идет о представительском автомобиле Таллинской городской канцелярии, используемом также для перевозки зарубежных гостей, а не только для единоличного пользования мэром города.

«Автомобиль, действительно, большую часть времени передвигается по Таллинну, но не только. Обе ведущие оси - это фактор надежности и безопасности, обеспечивающий лучшее сцепление с дорожным полотном и проходимость в различных условиях. Указанная вами мощность, позвольте заверить, отнюдь не является чем-то исключительным на улицах Таллинна, особенно, если учесть, что речь идет о большом представительского класса автомобиле», - отметил мэр Таллинна.

    Актуально

    Читать также

    НАВЕРХ