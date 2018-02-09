Ходатайства о новых ID-картах через электронную систему подали 20 000 граждан Эстонии

Электронная система подачи ходатайств о получении новой ID-карты была запущена в июне 2017 года. На данный момент возможностью подать ходатайство через э-систему уже воспользовалось 20 190 граждан Эстонии. В электронной среде можно подать ходатайство о получении повторной ID-карты взрослому гражданину Эстонии, а также первичной и повторной ID-карту несовершеннолетнему ребенку, который является гражданином Эстонии и чье рождение зарегистрировано в Эстонии.

"Сейчас мы получаем каждое пятое ходатайство об ID-карте через электронную среду, это просто, быстро и удобно", – говорит главный эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам. "Большая часть ходатайства уже заранее заполнена, но очень важно позаботиться о корректной фотографии. Если фотография на документ соответствует всем требования, то дальнейшее рассмотрение ходатайства проходит, как правило, без запинок". С требованиями к фотографиям можно ознакомиться на сайте Департамента полиции и погранохраны.

В 2017 году через электронную систему Департамента полиции и погранохраны было подано 18 710 ходатайств о получении ID-карты гражданина Эстонии, из них почти четверть – ходатайства о документе для детей в возрасте до 5 лет. Активнее всего подают ходатайство через э-среду люди в возрасте 25-44 лет, они подали более трети всех прошлогодних ходатайств.

Э-средой пользуются представители всех возрастных групп – примерно ходатайств 1500 было поданы людьми в возрасте от 70 лет. „Наши пенсионеры достаточно активно пользуются интернетом, также подать ходатайство помогают своим пожилым родственникам и более молодые члены семьи. Это позволяет экономить время, а также избежать посещения бюро обслуживания в сезон гриппа и вирусных заболеваний. Ходатайство можно подать удобно через свой домашний компьютер".

Для получения готового документа советуем заранее забронировать время на странице департамента, чтобы избежать ожидания в очереди.