Андрес Анвельт о трагедии вблизи порта Муналайд: люди забывают, что жизнь – это не видеоигра

«Трагедия заставила задуматься над тем, как часто мы думаем о том, что несчастные случаи – они вокруг нас», - заявил Анвельт, давая комментарий телеканалу TV3.

По его словам, во многих случаях какое-либо событие можно было бы предотвратить. «Все зависит от осведомленности человека или группы людей. От их умения оценивать риски и рассматривать возможные последствия», - отметил министр.

«Время от времени люди переоценивают свои возможности и забывают, что жизнь – это не видеоигра», - заключил Анвельт.