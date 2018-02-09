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  • Андрес Анвельт о трагедии вблизи порта Муналайд: люди забывают, что жизнь – это не видеоигра

Андрес Анвельт о трагедии вблизи порта Муналайд: люди забывают, что жизнь – это не видеоигра

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ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees/

По словам министра внутренних дел Андреса Анвельта, трагедия около порта Муналайд, в которой погибли четыре человека, провалившихся на микроавтобусе под лед, заставила задуматься о многих вещах. 

«Трагедия заставила задуматься над тем, как часто мы думаем о том, что несчастные случаи – они вокруг нас», - заявил Анвельт, давая комментарий телеканалу TV3.

По его словам, во многих случаях какое-либо событие можно было бы предотвратить. «Все зависит от осведомленности человека или группы людей. От их умения оценивать риски и рассматривать возможные последствия», - отметил министр.

«Время от времени люди переоценивают свои возможности и забывают, что жизнь – это не видеоигра», - заключил Анвельт.

Смотрите его комментарий целиком в видео. 

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