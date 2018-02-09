Ожидающих возврата подоходного налога ждет неприятный сюрприз

Наибольшее изменение связано с четырехкратным уменьшением максимального размера возвращаемых процентов по жилищным кредитам и отменой совместной налоговой декларации супругов, сообщает портал Rus.err.ee.

В результате последнего изменения больше всего потеряют семьи, в которых за детские кружки платил один член семьи.

Если в прошлом году подоходный налог возвращали с уплаченных процентов по жилищному кредиту в размере до 1200 евро, то в этом году налог вернут максимум с 300 евро.