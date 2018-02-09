Тяжелые аварии заставляют пересмотреть требования к обслуживанию дорог

Министр внутренних дел Андрес Анвельт направил в Министерство экономики и коммуникаций письмо, в котором привел мнение Департамента полиции и погранохраны о том, что шесть тяжелых аварий в январе этого могли быть спровоцированы плохим состоянием дороги на момент их происшествия, пишет ERR.

Постановление минэкономики, на основании которого до сих пор осуществляется уход за дорогами, гласит, что цикл обслуживания должен составлять во время метели и снегопада пять часов, но если на улицах этот цикл начинается с момент, когда пошел снег, то на шоссе отчет идет с момента окончания метели.