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Тяжелые аварии заставляют пересмотреть требования к обслуживанию дорог

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ФОТО: Kaspar Pokk / Kanal 2

Министерство экономики и коммуникаций планирует изменить требования к обслуживанию дорог зимой таким образом, чтобы в некоторых случаях обслуживание начиналось раньше, чем сейчас, а в некоторых – происходило быстрее, чем сейчас.  

Министр внутренних дел Андрес Анвельт направил в Министерство экономики и коммуникаций письмо, в котором привел мнение Департамента полиции и погранохраны о том, что шесть тяжелых аварий в январе этого могли быть спровоцированы плохим состоянием дороги на момент их происшествия, пишет ERR.

Постановление минэкономики, на основании которого до сих пор осуществляется уход за дорогами, гласит, что цикл обслуживания должен составлять во время метели и снегопада пять часов, но если на улицах этот цикл начинается с момент, когда пошел снег, то на шоссе отчет идет с момента окончания метели.

Теперь же министерство предлагает считать началом цикла по уходу за дорогами момент, когда поступает сообщение о том, что дорожные условия ухудшились.

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