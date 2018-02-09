В аэропортах США из-за сильного снегопада отменили более 1200 рейсов

На США обрушился сильнейший снегопад с ураганным ветром. В эпицентре стихии оказались Чикаго (штат Иллинойс) и Детройт (штат Мичиган), где местным властям пришлось закрыть все учебные заведения. По данным синоптиков, в среднем, в час выпадает до 2,5 см снега. Из-за снегопада уже были отменены более 1200 авиарейсов, передает CNN .