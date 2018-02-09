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В аэропортах США из-за сильного снегопада отменили более 1200 рейсов

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ФОТО: Rich Hein/AP

На США обрушился сильнейший снегопад с ураганным ветром. В эпицентре стихии оказались Чикаго (штат Иллинойс) и Детройт (штат Мичиган), где местным властям пришлось закрыть все учебные заведения. По данным синоптиков, в среднем, в час выпадает до 2,5 см снега. Из-за снегопада уже были отменены более 1200 авиарейсов, передает CNN.

Наибольшее количественно отмененных рейсов, по информации журналистов, в аэропорту О'Хара в Чикаго и в главном аэропорту Детройта, сообщает портал Newsru.com.

Четыре крупнейшие американские авиакомпании Delta, United, Frontier и Southwest уже предупредили своих пассажирах об отменах рейсов и предложила своим клиентам перенести полеты на другой день без какой-либо доплаты.

Как отмечают специалисты, в самых заснеженных штатах проживают до 25 млн американцев. Уже днем 9 февраля в Чикаго метеорологи констатировали рекордный уровень снега за последние три года. На данный момент он достигает 30 см.

Подробнее: http://www.newsru.com/world/09feb2018/snowstorm.html

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