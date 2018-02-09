В Таллинне представили книгу об информационной войне

В своей книге Сара Янтунен рассматривает влияние российской пропаганды на Финляндию и Эстонию.

Идея написать книгу появилась у Янтунен не случайно. «В ходе агрессивных действий России в Украине, спровоцировавших аннексию Крыма, были замечены изменения в информационной среде. Я стала задаваться вопросом, насколько серьезной может быть угроза от распространяющейся пропаганды, - сказала автор. - Также я поймала себя на мысли, что на финском языке до сих пор не существует такой книги, которая затрагивала бы проблему дезинформации и ее влияния на общество».

По словам медиаэксперта Ребане, мы все являемся жертвами информационной войны, и жители Эстонии вовлечены в этот процесс больше, чем жители Финляндии. «Суть информационной войны состоит в том, что ты даже не будешь подозревать, что принимаешь в ней участие. Люди перестают понимать, что же на самом деле произошло в реальности, а что было сконструированной версией произошедшего. К сожалению, на данный момент, мы проигрываем это сражение», - отметил Ребане.

Баховски отметил, что «есть те, кто распространяет «фейковые» новости специально, но порой люди делятся ими неосознанно, даже не подозревая об этом». По словам Янтунен, не столько важно, чтобы люди соглашались с новостями, которые они распространяют, сколько то, что эти новости заставляют людей испытывать разочарование и недовольство. «Найди фрустрацию, и ты установишь связь с целевой группой», - отметила автор книги.

Ситуация с «фейковыми» новостями кажется неконтролируемой, и зачастую люди не задумываются о том, как сильно это влияет на формирование их убеждений. На презентации книги колумнист Баховски задал ключевой вопрос: «Каким образом отвечать на информационную войну?» Янтунен отметила, что необходимо обозначить свою позицию. «Не всегда нужно атаковать в ответ, но люди должны понимать свои собственные мотивы. Реагировать на информационную войну нужно путем обсуждения, ведь именно тогда мы выясним основную цель провокаторов», - добавила Янтунен.

Зашла речь и о российских СМИ. Ни для кого не секрет, что русскоязычное население Эстонии предпочитает российские телеканалы, которые демонстрируют происходящие в мире события через призму, отличную от эстонской. По последним данным январского исследования Kantar Emor, самыми предпочтительными телеканалами среди русскоязычного населения Эстонии оказались РТР Планета (13,9%), ПБК (13,7%) и НТВ Мир (9,8%). Разные информационные пространства способствуют социальной стратификации и в результате делят общество на группы: «мы» и «они». Кажется, что единое информационное пространство смогло бы сплотить наше общество. Но можно ли изменить предпочтение русскоязычного населения Эстонии в выборе СМИ? Эксперт Ребане считает, что этот процесс требует времени. «Самым лучшим решением будет предоставить как можно больше альтернативных источников информации, чтобы у людей была возможность получать разные версии, и анализируя их, делать соответствующие выводы», - добавил Ребане.