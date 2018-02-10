Смотрите, как можно украсить свой дом ко Дню святого Валентина!

День Святого Валентина уже на носу! Это еще один замечательный повод признаться в любви любимым, устроить романтический ужин и украсить свой дом к празднику. Homester предлагает интересные идеи!
Вот только некоторые из них.
Большое сердце ко дню Святого Валентина. Это большое и пышное сердце сделано из помпонов и является прекрасным настенным декором. Пошаговая инструкция здесь.
Светящаяся надпись Love. Сделайте сюрприз своим любимым и близким, создав этот маленький шедевр своими руками и подарив его на кануне праздника. Как сделать такую надпись, читайте здесь.
Сердце с бусинами. Это деревянное сердце с золотистыми и серебристыми бусинами смотрится изысканно и очень празднично. Делаем такое сердце сами.
Множество других идей с пошаговым описанием изготовления находится ЗДЕСЬ.