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Смотрите, как можно украсить свой дом ко Дню святого Валентина!

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ФОТО: homester.com.ua

День Святого Валентина уже на носу! Это еще один замечательный повод признаться в любви любимым, устроить романтический ужин и украсить свой дом к празднику. Homester предлагает интересные идеи!

Вот только некоторые из них.

Большое сердце ко дню Святого Валентина. Это большое и пышное сердце сделано из помпонов и является прекрасным настенным декором. Пошаговая инструкция здесь.

ФОТО: homester.com.ua

Светящаяся надпись Love.  Сделайте сюрприз своим любимым и близким, создав этот маленький шедевр своими руками и подарив его на кануне праздника. Как сделать такую надпись, читайте здесь.

ФОТО: homester.com.ua

Сердце с бусинами. Это деревянное сердце с золотистыми и серебристыми бусинами смотрится изысканно и очень празднично. Делаем такое сердце сами.

ФОТО: homester.com.ua

Множество других идей с пошаговым описанием изготовления находится ЗДЕСЬ.

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