Видео: плоский модульный дом, который собирается за шесть часов

На видео прототип дома M.A.Di, который, по заявлению его создателей, может быть собран в течение шести часов. Модульный дом MADI полностью устойчив к землетрясениям. В настоящий момент разработана линейка домов площадью 27, 46, 56, 70 и 84 квадратных метра.

В стандартной комплектации M.A.Di соответствует европейскому классу B по уровню потребления энергии, но можно заказать его в комплектации А и А++, а , проще говоря, превратить его в «пассивный дом» — энергоэффективный, комфортный, экономичный и оказывающий минимальное негативное влияние на окружающую среду. Для этого крышу можно оснастить солнечными панелями, установить светодиодные лампы, цистерны для воды, системы водоочистки и дождевую канализацию.