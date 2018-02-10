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  • Видео: плоский модульный дом, который собирается за шесть часов

Видео: плоский модульный дом, который собирается за шесть часов

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ФОТО: magazindomov.ru

Итальянская компания M.A.Di разработала систему сборных быстровозводимых модульных домов, рассказывает блог Magazindomov.ru.

На видео прототип дома M.A.Di, который, по заявлению его создателей, может быть собран в течение шести часов. Модульный дом MADI полностью устойчив к землетрясениям. В настоящий момент разработана линейка домов площадью 27, 46, 56, 70 и 84 квадратных метра. 

В стандартной комплектации M.A.Di соответствует европейскому классу B по уровню потребления энергии, но можно заказать его в комплектации А и А++, а , проще говоря, превратить его в «пассивный дом» — энергоэффективный, комфортный, экономичный и оказывающий минимальное негативное влияние на окружающую среду. Для этого крышу можно оснастить солнечными панелями, установить светодиодные лампы, цистерны для воды, системы водоочистки и дождевую канализацию.

Фотографии, чертежи и другое видео смотрите ЗДЕСЬ. 

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