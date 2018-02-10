Посол США в России рассказал, что ему нравится и не нравится в Москве

"Мне очень хорошо в Москве. Это отличный опыт для меня и моей семьи. Чем больше я узнаю этот город, чем больше я посещаю достопримечательностей, чем больше я встречаю людей, тем больше мне нравится этот город, и тем меньше я скучаю по своему дому в США", — цитирует посла телеканал "Дождь", передает Newsru.