суббота, 10 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка"

Хели Адамович

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Посол США в России рассказал, что ему нравится и не нравится в Москве

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ФОТО: Alexey Filippov/Sputnik

Джон Хантсман, отвечая на вопросы пользователей, сообщил на официальной странице американского посольства в Twitter о своих впечатлениях о работе в российской столице.

"Мне очень хорошо в Москве. Это отличный опыт для меня и моей семьи. Чем больше я узнаю этот город, чем больше я посещаю достопримечательностей, чем больше я встречаю людей, тем больше мне нравится этот город, и тем меньше я скучаю по своему дому в США", — цитирует посла телеканал "Дождь", передает Newsru.

Также Хантсман рассказал, что в Москве ему не хватает солнца и прогулок в одиночестве. Кроме того, американский посол скучает по "прекрасному виду на горы в Юте".

По словам дипломата, важная часть его работы в России - люди, которые знакомят его с русской культурой. Американский посол попросил москвичей назвать их любимые места в городе, которые они могли бы порекомендовать для посещения.

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