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В Таллинне бензин дороже, чем в Риге и Вильнюсе

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ФОТО: Eero Vabamägi

В Таллинне самые дорогие бензин и дизельное топливо по сравнению с другими Балтийскими столицами. 

Самые дорогие в странах Балтии бензин 95-й марки и дизельное топливо были в Таллинне , на втором месте по его стоимости - Рига, на третьем - Вильнюс .

В Риге на автозаправках "Circle K" цены 95-го бензина и дизтоплива не изменились и составляли соответственно 1,272 евро и 1,192 евро за литр. В Таллинне 95-й бензин и дизтопливо подешевели на 0,6% - до 1,329 евро и 1,299 евро за литр соответственно

В Вильнюсе на автозаправках "Circle K" цены на горючее снижаются уже третью неделю подряд. На минувшей неделе 95-й бензин и дизтопливо подешевели на 0,2% - соответственно до 1,203 евро и 1,132 евро за литр.

Цены на автогаз на прошедшей неделе в Риге и Таллине не изменились и составляли соответственно 0,565 евро и 0,649 евро за литр. В Вильнюсе автогаз подешевел на 0,2% - до 0,558 евро за литр.

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