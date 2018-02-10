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Три квадратных метра за два миллиона рублей? Это Питер!

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Санкт-Петербург

ФОТО: Konstantin Sednev

Невероятный случай на рынке недвижимости Санкт-Петербурга: на продажу выставлена комната площадью в три квадратных метра. Комната, в которой помещается только кровать, похожа на шкаф-пенал. Стоит это жилье два миллиона рублей.

Хозяйка трехкомнатной квартиры считает, что два миллиона за этот закуток — вполне подходящая цена, ведь собственник комнатушки будет жить в историческом центре города.

Если же у вас нет лишних двух миллионов рублей на покупку этой комнаты, то вы можете ее арендовать. Проживание в ней в течение суток стоит 500 рублей, ну а целый месяц в таких условиях обойдется в 8 000 рублей. Кстати, комната сдается и продается только мужчинам.

Источник: kick.media

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