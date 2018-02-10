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Не стоит расслабляться: начало недели встретит жителей Эстонии снегопадом

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Снегопад. Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

По данным службы погоды Эстонии, начало недели будет снежным и менее холодным.

В ночь на понедельник облачно с прояснениями. По регионам снегопады. Ветер юго-восточный, 3-9, на островах 7-12 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов мороза. Днем преимущественно облачно. По многим регионам снегопады, на островах также мокрый снег. Ветер юго-восточный и южный, 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 0-3 градуса мороза, на островах до 2 градусов тепла.

В ночь на вторник облачно с прояснениями, по регионам небольшие снегопады. Ветер южный и юго-восточный, 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса тепла до 5 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями. По регионам небольшие снегопады, на островах также мокрый снег. Местами гололедица. Ветер южный и юго-восточный, 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В ночь на среду облачно с прояснениями, по регионам небольшие снегопады. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура воздуха 0-5 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам снег, на островах также мокрый снег. Местами гололедица. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

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