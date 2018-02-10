Во Франции грабители похитили дочь швейцарского инкассатора и заставили его заплатить выкуп в размере около 20 млн евро

Злоумышленники заставили водителя грузовика, перевозившего крупную сумму денег, передать им выкуп за освобождение пленницы. По некоторым данным, преступники получили десятки миллионов евро, сообщает портал Newsru.com.

Вечером 8 февраля преступники напали во французском городе Лион на 22-летнюю студентку. Двое злоумышленников проникли в дом потерпевшей под видом сантехников, связали ее и увезли на автомобиле в неизвестном направлении, пишет La Cote .

Как оказалось, отец пропавшей девушки работает водителем в швейцарской компании, которая занимается перевозкой денег. Похитители позвонили инкассатору и потребовали крупный выкуп за освобождение дочери, сообщает The Local .

Источники приводят различные суммы выкупа: от нескольких сотен тысяч швейцарских франков до 15 и даже 30 миллионов франков (до 26 миллионов евро).

В 22:00 отец девушки приехал на своем грузовике в условленное место в кантоне Во, недалеко от границы с Францией, и передал вымогателям денежный груз. Одновременно похитители освободили ее дочь, высадив ее на шоссе во французском департаменте Эн.