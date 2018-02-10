В Эстонии появится новый короткий номер для помощи в чрезвычайных ситуациях

«В год в Центр тревоги поступает миллион звонков, из них на половину реагируют и отправляют скорую помощь, полицию или спасателей», - рассказывает руководитель Центра тревоги Кятлин Алвела. Она добавляет, что из миллиона звонков около 40 процентов не требуют срочной помощи. Эти звонки должны были бы поступить в Инфоцентр.

Центр тревоги сейчас обслуживает четыре номера инфотелефонов: дорожная информация (1510), по вопросам загрязнения окружающей среды (1313), консультационный телефон Саку и Таллинна (1345). Алвела говорит, что на данный момент у них много консультационных номеров телефонов, но в планах сделать один короткий номер. По ее словам, нет смысла заставлять людей запоминать много новых коротких номеров, достаточно добавить к основному 112 еще один.

По словам Алвела, по поводу нового короткого номера проводятся анализы и сейчас составляют концепцию. По каким вопросам в будущем можно будет получить информацию по новому короткому номеру и как много самоуправлений присоединятся к этому, по словам Алвела, решится во время переговоров.