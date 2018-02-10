В Эстонии появится новый короткий номер для помощи в чрезвычайных ситуациях

Если сейчас, заметив загрязненный берег моря или труп животного на шоссе, надо искать в интернете, по какому номеру сообщить об этом, через пару лет в Эстонии появится новый короткий номер, на которой можно будет звонить с подобными проблемами, передает Postimees.
«В год в Центр тревоги поступает миллион звонков, из них на половину реагируют и отправляют скорую помощь, полицию или спасателей», - рассказывает руководитель Центра тревоги Кятлин Алвела. Она добавляет, что из миллиона звонков около 40 процентов не требуют срочной помощи. Эти звонки должны были бы поступить в Инфоцентр.
Центр тревоги сейчас обслуживает четыре номера инфотелефонов: дорожная информация (1510), по вопросам загрязнения окружающей среды (1313), консультационный телефон Саку и Таллинна (1345). Алвела говорит, что на данный момент у них много консультационных номеров телефонов, но в планах сделать один короткий номер. По ее словам, нет смысла заставлять людей запоминать много новых коротких номеров, достаточно добавить к основному 112 еще один.
По словам Алвела, по поводу нового короткого номера проводятся анализы и сейчас составляют концепцию. По каким вопросам в будущем можно будет получить информацию по новому короткому номеру и как много самоуправлений присоединятся к этому, по словам Алвела, решится во время переговоров.
В прошлом году Инфоцентр получил 100 000 звонов, а об этой возможности знают лишь 22 процента людей.