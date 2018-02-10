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Израиль закрыл часть воздушного пространства страны

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ФОТО: JACK GUEZ/AFP/Scanpix

Часть воздушного пространства Израиля над побережьем Средиземного моря закрыта для полетов после инцидента с беспилотником и атаками израильских ВВС на Сирию, сообщает Newsru.com.

Кроме того, примерно на 20 минут было закрыто воздушное пространство над международным аэропортом им. Бен-Гуриона. Сейчас прием и отправление гражданских самолетов в главной воздушной гавани Израиля осуществляется в нормальном режиме. 

Напомним, в ночь на субботу израильские военные перехватили иранский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который вторгся в воздушное пространство страны из Сирии. После этого израильские самолеты нанесли удар по "иранским целям" на территории соседней страны.

В операции участвовали восемь истребителей, которые были встречены массированным огнем ПВО, что означает, что "сирийцы решили вступить в действия, несмотря на то, что атакованы были иранские объекты на их земле", сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

При атаке израильские военнослужащие потеряли истребитель F-16 в северной части страны. Оба пилота катапультировались и были госпитализированы. Один из пилотов получил тяжелые травмы.

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