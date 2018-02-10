Израиль закрыл часть воздушного пространства страны

Кроме того, примерно на 20 минут было закрыто воздушное пространство над международным аэропортом им. Бен-Гуриона. Сейчас прием и отправление гражданских самолетов в главной воздушной гавани Израиля осуществляется в нормальном режиме.

Напомним, в ночь на субботу израильские военные перехватили иранский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который вторгся в воздушное пространство страны из Сирии. После этого израильские самолеты нанесли удар по "иранским целям" на территории соседней страны.

В операции участвовали восемь истребителей, которые были встречены массированным огнем ПВО, что означает, что "сирийцы решили вступить в действия, несмотря на то, что атакованы были иранские объекты на их земле", сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).