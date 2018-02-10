Авиакомпания Finnair предлагает детям путешествовать в компании муми-троллей

Муми-тролли – один из неофициальных символов Финляндии – станут частью новой концепции обслуживания пассажиров с детьми, рассказали в пресс-службе финского национального перевозчика Finnair, передает Fontanka.fi.

Так, детская зона досмотра, которая существует в аэропорту Хельсинки-Вантаа уже несколько лет, теперь оформлена изображениями героев волшебного мира сказок Туве Янссон. Family Gate – отдельный от общей очереди проход для семей с детьми. Контроль безопасности малыши проходят вместе со своими плюшевыми друзьями, а специальный аппарат проверяет содержимое бутылочек с детским питанием.

Для пассажиров финских авиалиний с детьми будет выделена специальная стойка регистрации с муми-троллем на мониторе. Вместо обычного посадочного талона и стандартной багажной бирки маленькие путешественники получат волшебный муми-билет и муми-бирку, а в самолете их ждут сувениры со сказочными героями и мультсериал о приключениях муми-троллей.