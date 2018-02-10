суббота, 10 февраля 2018 г.
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Видео: сонный морж прогнал робкую белую медведицу с медвежонком

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ФОТО: JD-90200412/Caters News Agency

Туристы, путешествовавшие на яхте в районе Шпицберген, стали свидетелями стычки между белой медведицей и моржом. Об этом сообщает издание National Geographic

В ролике, снятом одним из очевидцев, отощавшая медведица, за которой бежит детеныш, осторожно осматривает отдыхающих моржей. Наконец она решается потрогать одного из них лапой, но, увидев реакцию разбуженного моржа, ретируется вместе с медвежонком, сообщает портал Lenta.ru.

По мнению биолога Йона Аарса из Норвежского полярного института, хищница крайне истощена. В таком состоянии она не способна одолеть здорового моржа, поэтому подыскивает старое и больное животное. Когда ее добыча продемонстрировала неожиданную резвость, ей пришлось спасаться бегством.

Аарс полагает, что из-за недоедания у медведицы могло пропасть молоко. «Полагаю, что медвежонок, вероятнее всего, вскоре умрет, если его мать не найдет какой-нибудь пищи», — прокомментировал он.

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