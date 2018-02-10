Фото: горячие жители Эстонии открыли пляжный сезон
10 февраля 2018 г., 16:31
Хотя до настоящего пляжного сезона еще более трех месяцев и на улице мороз, в субботу на озере в Ярва-Яани можно было наблюдать большое количество людей, которые после похода в баню наслаждались купанием в ледяной воде, передает Järva Teataja.
По инициативе Эстонского общества моржей сегодня прошел День бани и зимнего купания, в рамках которого можно было насладиться различными банными процедурами и искупаться в ледяной воде.
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