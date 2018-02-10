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  • Галерея: на туристической ярмарке Tourest были представлены самые выгодные спа-пакеты

Галерея: на туристической ярмарке Tourest были представлены самые выгодные спа-пакеты

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Сегодня на туристической ярмарке Tourest под названием "Отдыхай в Эстонии" был представлен каждый уезд и всевозможные варианты отдыха в спа-центрах.

  • Санаторий и водный центр Värska предлагает отдых на двоих за 59 евро (без спа ухода). 
  • Водный центр Noorus SPA предлагает спа-пакет "Весеннее преображение" на двоих, который включает в себя две процедуры, по цене 139 евро.
  • VIHULA MANOR COUNTRY CLUB & SPA предлагает спа-пакет на одного человека с массажем за 45 евро.
  • В Пярну ESTONIA Resort Hotel & Spа предлагает отдых на двоих по цене 69 евро.
  • Спа-отели Сааремаа предлагают спа-пакеты на двоих с уходом за 59 евро.
  • Спа-отель Kubija, который находится в Выру, предлагает спа-пакет на двоих с массажем по цене 79 евро.

Помимо презентации уездов, заманчивых предложений от спа-центров, возможности попробовать местную кухню и приобрести изделия ручной работы, посетители ярмарки также могли принять участие в симуляционной игре и испытать себя в горнолыжном спорте, скалолазании и боксе. 

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