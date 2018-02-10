Галерея: на туристической ярмарке Tourest были представлены самые выгодные спа-пакеты
10 февраля 2018 г., 16:43
Сегодня на туристической ярмарке Tourest под названием "Отдыхай в Эстонии" был представлен каждый уезд и всевозможные варианты отдыха в спа-центрах.
Помимо презентации уездов, заманчивых предложений от спа-центров, возможности попробовать местную кухню и приобрести изделия ручной работы, посетители ярмарки также могли принять участие в симуляционной игре и испытать себя в горнолыжном спорте, скалолазании и боксе.