На скорый обмен Райво Суси указывали две детали

На это указывали две детали. Первая деталь – это отказ адвоката Аркадия Толпегина, который всегда шел навстречу СМИ, от общения с прессой.

11 января Толпегин ответил отказом на просьбу Postimees прокомментировать, подал ли Суси апелляцию в Верховный суд Российской Федерации, сославшись на пожелания своего клиента.

Второй такой деталью стало то, что в середине января выяснилось, что Суси вынесенный ему приговор так и не обжаловал.

Именно по такой схеме действовал и сотрудник КаПо Эстон Кохвер, который также не обжаловал свое 15-летнее заключение. Через месяц после этого Кохвер был обменян.

В случае с Суси потребовалось немного больше времени из-за длинных праздников в России.