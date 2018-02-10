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На скорый обмен Райво Суси указывали две детали

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ФОТО: Kaader Jaanus Piirsalu videost

Об обмене эстонского бизнесмена Райво Суси, приговоренного в России за шпионаж к 12 годам заключения, стало известно в начале января, через месяц после вынесенного приговора, пишет журналист Яанус Пийрсалу в Postimees.

На это указывали две детали. Первая деталь – это отказ адвоката Аркадия Толпегина, который всегда шел навстречу СМИ, от общения с прессой.

11 января Толпегин ответил отказом на просьбу Postimees прокомментировать, подал ли Суси апелляцию в Верховный суд Российской Федерации, сославшись на пожелания своего клиента.

Второй такой деталью стало то, что в середине января выяснилось, что Суси вынесенный ему приговор так и не обжаловал.

Именно по такой схеме действовал и сотрудник КаПо Эстон Кохвер, который также не обжаловал свое 15-летнее заключение. Через месяц после этого Кохвер был обменян.

В случае с Суси потребовалось немного больше времени из-за длинных праздников в России.

Яанус Пийрсалу отмечает, что в случае с Кохвером об обмене КаПо и ФСБ договорились уже до судебного процесса и предполагает, что, вероятнее всего, аналогичная схема была задействована и при обмене Суси.

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