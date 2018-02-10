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Высокопоставленный чиновник Минюста США подала в отставку

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ФОТО: Deutsche Welle

Причину ухода третьего по значимости чиновника Минюста США Рейчел Брэнд наблюдатели связывают с ее нежеланием быть вовлеченной в расследование о вмешательстве РФ в выборы в США, сообщает dw.com.

Информацию об этом в субботу, 10 февраля, распространило агентство Reuters со ссылкой на американский Минюст. Ведомство подтвердило, что Рейчел Брэнд переходит в крупную торговую корпорацию Walmart.

Брэнд занимала в Минюсте третью по значимости должность. Ее непосредственным начальником был заместитель генпрокурора США Род Розенстайн. Именно он курировал расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, которым руководит спецпрокурор Роберт Мюллер.

Некоторые наблюдатели связывают отставку Рейчел Брэнд с усилившимся давлением президента США Дональда Трампа на министерство юстиции и ФБР. Источник Reuters не исключил, что Брэнд не захотела оказаться вовлеченной в скандал с расследованием вероятных связей предвыборного штаба Трампа с российскими властями. В случае увольнения или отставки Рода Розенстайна нести ответственность за расследование Роберта Мюллера пришлось бы Рейчел Брэнд.

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