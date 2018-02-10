Высокопоставленный чиновник Минюста США подала в отставку

Информацию об этом в субботу, 10 февраля, распространило агентство Reuters со ссылкой на американский Минюст. Ведомство подтвердило, что Рейчел Брэнд переходит в крупную торговую корпорацию Walmart.

Брэнд занимала в Минюсте третью по значимости должность. Ее непосредственным начальником был заместитель генпрокурора США Род Розенстайн. Именно он курировал расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, которым руководит спецпрокурор Роберт Мюллер.