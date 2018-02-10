Министр обороны Британии: «битлов» из ИГ должны судить в Гааге

"Независимо от своего происхождения, террористы должны быть привлечены к ответственности прозрачно и справедливо", - сказал Эллвуд в интервью двум британским изданиям и добавил, что их должны отправить в Гаагу.

Боевиков из Британии Александа Котэй и Эль Шафи Эльшейх захватили войска сирийских курдов, действующие при поддержке США.

Оба боевика - 34-летний Александа Коти и 29-летний Эль Шафи Эльшейх - родом из западного Лондона, их личность установлена благодаря сличению отпечатков пальцев и иных биометрических данных.

По данным Би-би-си, оба уже лишены британского гражданства.

Котэй и Эльшейх - двое из четырех членов группировки "Исламское государство", имевших британское гражданство. Четверка боевиков получила прозвище "Битлз" благодаря своему британскому акценту.

В какой стране будут судить боевиков?

Сирийские силы, захватившие боевиков, утверждают, что еще ожидают запрос о их выдаче - из любой страны.

Звучали предложения передать боевиков в военную тюрьму США в Гуантанамо на Кубе.

Среди альтернативных вариантов - передать дело "битлов" в уголовный суд в Соединенных Штатах. Либо же - в международный уголовный суд в Гааге, который также рассматривает обвинения в геноциде, преступления совершенные в ходе войны или агрессии и преступления против человечности.

Министр обороны Британии Тобиас Эллвуд потерял брата во время террористической атаки на Бали в 2002 году и сам оказался в эпицентре нападения во время теракта в Вестминстере в прошлом году.

В интервью Times и Daily Telegraph Эллвуд заявил, что происходящее в тюрьме Гуантанамо противоречит Женевской конвенции, и заведение не способно препятствовать джихадистской угрозе в мире.

"Ужас 9 сентября (терактов 2001-го года в Нью-Йорке - Би-би-си)заключается в том, что мы на короткое время упустили из виду стандарты и верховенство права, на становление которых ушли столетия, и именно благодаря которым мы отличаемся от террористов", - считает Эллвуд.

Он также добавил: "Как те, кому даны полномочия международных борцов, мы должны организовать международный процесс, включающий Гаагу гарантирующий, что террористы любого происхождения будут привлечены к ответственности прозрачно и справедливо".

Тюрьма в Гуантанамо оказалась в центре скандала после того, как стало известно, что заключенных там подвергали истязаниям.

О том, что двое пойманных боевиков должны предстать перед судом, ранее заявили и родственники некоторых их жертв.

Министерство обороны США подтвердило, что членов группировки "Битлз" задержали в ходе боевой операции "Демократические силы Сирии" - курдско-арабское объединение, воюющее при поддержке США. Однако добавил, что решение о дальнейших мерах еще находится в процессе рассмотрения.