суббота, 10 февраля 2018 г.
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Фото, видео: в Калифорнии кортеж премьер-министра Канады попал в тяжелое ДТП

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ФОТО: Ryan Remiorz/AP/Scanpix

В штате Калифорния в США кортеж премьер-министра Канады Джастина Трюдо попал в аварию, сообщает телеканал ABC7.

Инцидент произошел в ночь на 10 февраля. Как отмечает телеканал, кортеж канадского премьера ехал из Президентской библиотеки Рональда Рейгана в городе Сими-Вэлли, где политик выступал с речью, сообщает РБК.

ФОТО: Ryan Remiorz/AP

Авария произошла примерно в шести километрах от библиотеки. Водитель автомобиля марки Toyota столкнулся с мотоциклом, который сопровождал машину Трюдо.

Пассажиров Toyota — женщину и ее сына — и водителя мотоцикла госпитализировали. Сам премьер-министр Канады в результате происшествия не пострадал.

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