Фото, видео: в Калифорнии кортеж премьер-министра Канады попал в тяжелое ДТП

Инцидент произошел в ночь на 10 февраля. Как отмечает телеканал, кортеж канадского премьера ехал из Президентской библиотеки Рональда Рейгана в городе Сими-Вэлли, где политик выступал с речью, сообщает РБК.

ФОТО: Ryan Remiorz/AP

Авария произошла примерно в шести километрах от библиотеки. Водитель автомобиля марки Toyota столкнулся с мотоциклом, который сопровождал машину Трюдо.