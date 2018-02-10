Фото, видео: в Калифорнии кортеж премьер-министра Канады попал в тяжелое ДТП
10 февраля 2018 г., 18:23
В штате Калифорния в США кортеж премьер-министра Канады Джастина Трюдо попал в аварию, сообщает телеканал ABC7.
Инцидент произошел в ночь на 10 февраля. Как отмечает телеканал, кортеж канадского премьера ехал из Президентской библиотеки Рональда Рейгана в городе Сими-Вэлли, где политик выступал с речью, сообщает РБК.
Авария произошла примерно в шести километрах от библиотеки. Водитель автомобиля марки Toyota столкнулся с мотоциклом, который сопровождал машину Трюдо.
Пассажиров Toyota — женщину и ее сына — и водителя мотоцикла госпитализировали. Сам премьер-министр Канады в результате происшествия не пострадал.