Михал: происходящее в стране требует правой политики

«С учетом царящей в стране налоговой неразберихи, повышения налогообложения работающих пенсионеров и разговорами о том, что в связи с низким рейтингом правительства развитием страны до марта 2019 года заниматься не будут, потребность в рациональном правом взгляде на вещи представляется очень высокой», – сказал Михал.

«В Таллинне мы являемся сильной оппозицией и выступаем за более эффективное управление городом. Наши приоритеты включают образование на эстонском языке, начиная с детского сада, хорошие условия для семей с детьми, создание домов по уходу за пенсионерами, поддержку предприимчивых людей и продвижение проекта туннеля Таллинн-Хельсинки. Мы хотим, чтобы в Таллинне услуга семейных врачей стала при поддержке города доступной по вечерам и на выходных – таким образом нуждающиеся в помощи получат более качественное обслуживание и им не придется обращаться в отделения неотложной медицинской помощи», – перечислил Михал стоящие перед таллиннскими реформистами приоритетные задачи.

Таллиннская фракция Партии реформ образовала в городском собрании группу поддержки, целью которой является способствование созданию в Таллинне современного и удобного дома по уходу за пенсионерами, а также подготовка законопроектов об отмене платы за место в столичных детских садах и переходе на обучение на эстонском языке, начиная с детского сада.

В качестве второй важной задачи Михал назвал прекращение злоупотребления деньгами при управлении городом.

«Мы единственные, кто четко и громко заявил – Таллиннское телевидение и заказ пропаганды на каналах, обслуживающих интересы Кремля, не в интересах жителей эстонского государства. Эти деньги можно направить на культурные услуги для пожилых, строительство инфраструктуры или отмену платы за место в детских садах. Несмотря на все это, Центристская партия использует публичные средства для собственной рекламы – достаточно вспомнить случай с Хийуским стадионом, где деньги пришлось вернуть. Наша задача – противостоять таким вещам», – отметил Михал.

В качестве следующей важной цели таллиннской организации Партии реформ Михал выделил успешное выступление в 2019 году на выборах в Рийгикогу и в 2021 году – на выборах в органы местного самоуправления: «Партия реформ в каждом районе Таллинна имеет сильную команду, с которой можно через год выйти на выборы в Рийгикогу, а в октябре 2021 года – на выборы в органы местного самоуправления, где мы стремимся увеличить свое присутствие».